La voz de República Dominicana resonó con fuerza en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital mexicana. La cantante dominicana Diomary La Mala ofreció un recital memorable en la Librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica (FCE), donde el público la premió con tres ovaciones de pie, en una noche que selló el vínculo cultural entre México y la República Dominicana.

El concierto, auspiciado por la Embajada de la República Dominicana en México, fue impulsado por el embajador Juan Bolívar Díaz, quien ha hecho de la diplomacia cultural uno de los ejes centrales de su gestión al frente de la representación dominicana en tierras aztecas.

1 de 9 | El bolero dominicano se posiciona en escenarios de prestigio internacional gracias a su interpretación, y la gestión del emabajador. 2 de 9 | La potencia vocal y el sentimiento de Diomary La Mala conquistaron corazones más allá de fronteras. 3 de 9 | La sede del Fondo de Cultura Económica fue testigo de una noche inolvidable de bolero dominicano. 4 de 9 | Una noche para el recuerdo: música, identidad y cultura dominicana brillaron en la capital mexicana. 5 de 9 | El embajador Juan Bolívar Díaz reafirmó su apuesta por la diplomacia cultural con este concierto memorable. 6 de 9 | El recital selló un vínculo cultural entre México y República Dominicana, bajo el impulso de la embajada dominicana. 7 de 9 | Acompañada al piano por Joaquín Garzón, Diomary transformó la librería en un escenario íntimo. 8 de 9 | Tres ovaciones de pie confirmaron la conexión entre la artista y el público asistente. 9 de 9 | La voz dominicana resonó con fuerza en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la Ciudad de México.

Juan Bolívar Díaz: del periodismo a la diplomacia cultural

El embajador Juan Bolívar Díaz Santana, uno de los periodistas más reconocidos y respetados de la República Dominicana, presentó sus Cartas Credenciales ante la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo de 2025, en un regreso cargado de simbolismo al país donde se formó profesionalmente.

Desde su llegada a la embajada, Díaz ha apostado por proyectar la riqueza cultural dominicana en México, y el recital de Diomary La Mala es una muestra contundente de esa visión. Apenas la semana pasada, la Universidad Santander le otorgó un doctorado honoris causa en reconocimiento a su trayectoria periodística y su labor diplomática, un gesto que subraya el respeto que ha cosechado en el ámbito académico mexicano.

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En el marco de la XXII Semana Académica de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Embajador Juan Bolívar Díaz Santana impartió la conferencia magistral: “América Latina y El Caribe: autonomía, dependencia y disputas en el orden global”, una profunda reflexión sobre los desafíos del multilateralismo y el papel de América Latina y el Caribe en el contexto global actual.

El embajador Díaz estuvo acompañado en el presidium por la embajadora Yanerit Morgan y el licenciado Miguel Rodríguez Harris, coordinador del programa político de Fes Acatlán. Este encuentro constituyó un valioso espacio de diálogo con la comunidad académica, en el que se destacaron los sólidos vínculos históricos y la creciente cooperación entre la República Dominicana y México, así como la importancia de fortalecer los mecanismos de entendimiento y acción conjunta en la región.

La actividad contó, además, con la distinguida presencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Embajada y miembros del cuerpo consular dominicano, así como de un selecto grupo de profesionales destacados en México, lo que enriqueció significativamente el intercambio de ideas y perspectivas.

Una voz que trasciende fronteras

Diomary La Mala, reconocida como una de las voces más selectas del bolero a nivel internacional, cautivó al público mexicano con su potencia vocal y su interpretación cargada de sentimiento. Acompañada al piano por el maestro Joaquín Garzón, la artista dominicana transformó la librería del FCE en un escenario íntimo donde cada nota fue recibida con fervor.

Las tres ovaciones de pie que le tributó el público asistente no fueron casualidad. La artista se encuentra en una gira por México que la ha llevado también al Salón Villa Flamingo, donde el pasado miércoles 25 de marzo fue invitada especial de Rodrigo de la Cadena en un show dedicado a "La Música más Bella del Mundo", con el respaldo de la Orquesta Nacional de Radio y Televisión de México.

La música dominicana, embajadora de identidad

El recital en la Rosario Castellanos se inscribe en una estrategia más amplia de la embajada dominicana para posicionar la cultura del país caribeño en el circuito cultural mexicano. La elección de la sede —uno de los espacios más prestigiosos del Fondo de Cultura Económica— no es menor: envía un mensaje claro de que la música dominicana, y en particular el bolero, tiene un lugar en los escenarios de mayor jerarquía.

Diomary La Mala, quien fue reconocida por la Fiscalía de Duarte en diciembre pasado por su aporte a la cultura nacional, sigue consolidándose como una de las artistas dominicanas con mayor proyección internacional. Su paso por México, bajo el paraguas de la embajada que dirige Juan Bolívar Díaz, confirma que la diplomacia cultural puede ser tan poderosa como cualquier acuerdo comercial.

Una noche para el recuerdo en la Ciudad de México, donde el bolero dominicano se ganó tres aplausos de pie y el corazón de un público que pidió más.

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