Pat Pereyra protagoniza mágica noche en Centro Cultural Banreservas

La cantautora Pat Pereyra ofreció una presentación inolvidable en el Centro Cultural Banreservas de Santiago, donde el público vivió una velada cargada de sensibilidad, poesía y fuerza interpretativa.

La artista cautivó la noche del viernes al auditorio con un recorrido por su repertorio que resultó íntimo, vibrante y enérgico.

Desde los primeros acordes, Pereyra logró una conexión especial con los asistentes, quienes disfrutaron de una cuidadosa selección que inició con “Como tú quiero ser / Fuga en Tabú”, marcando el tono emocional del concierto, junto a una espectacular banda comandada por el maestro Rafelito Mirabal.

El recorrido musical incluyó temas como “Pies de lluvia”, “Flor de luna” y “23 de septiembre”, consolidando una atmósfera envolvente que fue creciendo con cada interpretación.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Uno de los momentos más destacados llegó con “Ojos para dos”, interpretado junto a Rose Mateo, aportando un matiz especial al espectáculo.

El público también disfrutó de piezas como “El poema de Sasha”, “Ven cuando quieras”, “Montecristy”, “Brujas” y “Elena”, así como de composiciones cargadas de lirismo como “La nana de la luna”, “María” y “Agua clara”.

El cierre fue igualmente memorable, con interpretaciones de “El niño del sol” y “Triple X”, dejando una ovación prolongada y la sensación de haber presenciado una noche única.

Pat Pereyra es una cantautora dominicana reconocida por su estilo auténtico y su capacidad de conectar emocionalmente con el público a través de letras profundas y composiciones originales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más