La cantautora Pat Pereyra ofreció una presentación inolvidable en el Centro Cultural Banreservas de Santiago, donde el público vivió una velada cargada de sensibilidad, poesía y fuerza interpretativa.

La artista cautivó la noche del viernes al auditorio con un recorrido por su repertorio que resultó íntimo, vibrante y enérgico.

Desde los primeros acordes, Pereyra logró una conexión especial con los asistentes, quienes disfrutaron de una cuidadosa selección que inició con “Como tú quiero ser / Fuga en Tabú”, marcando el tono emocional del concierto, junto a una espectacular banda comandada por el maestro Rafelito Mirabal.

El recorrido musical incluyó temas como “Pies de lluvia”, “Flor de luna” y “23 de septiembre”, consolidando una atmósfera envolvente que fue creciendo con cada interpretación.

Uno de los momentos más destacados llegó con “Ojos para dos”, interpretado junto a Rose Mateo, aportando un matiz especial al espectáculo.

El público también disfrutó de piezas como “El poema de Sasha”, “Ven cuando quieras”, “Montecristy”, “Brujas” y “Elena”, así como de composiciones cargadas de lirismo como “La nana de la luna”, “María” y “Agua clara”.

El cierre fue igualmente memorable, con interpretaciones de “El niño del sol” y “Triple X”, dejando una ovación prolongada y la sensación de haber presenciado una noche única.

Pat Pereyra es una cantautora dominicana reconocida por su estilo auténtico y su capacidad de conectar emocionalmente con el público a través de letras profundas y composiciones originales.

Pat Pereyra protagoniza mágica noche en Centro Cultural Banreservas
Pat Pereyra protagoniza mágica noche en Centro Cultural Banreservas
Pat Pereyra protagoniza mágica noche en Centro Cultural Banreservas

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