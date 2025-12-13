Fiscalía de Duarte reconoce a artista Diomary La Mala por aporte a la cultura nacional

La Fiscalía de Duarte reconoció este jueves a la artista dominicana Diomary La Mala por su trayectoria y su aporte a la cultura dominicana.

La institución destacó que su obra se ha convertido en un símbolo de identidad y representación social.

La fiscal Smaily Yamel Rodríguez afirmó que la intérprete inspira a mujeres y jóvenes por su mensaje de resiliencia y libertad creativa.

El reconocimiento forma parte de las iniciativas de la Fiscalía orientadas a vincular justicia y cultura en la promoción de una sociedad más consciente.

La ceremonia se realizó en la sede de la Fiscalía, en un ambiente de cercanía entre el personal y la artista.

La Fiscalía reiteró su interés en fortalecer acciones que conecten ciudadanía, cultura y justicia mediante figuras que aporten al bienestar colectivo.

