El evento Comic-Con República Dominicana celebró su rueda de prensa con el anuncio de importantes expansiones en su infraestructura y contenido para esta edición. El productor del evento, Edson Araus, destacó las principales novedades para este año.

Lo primero que recibe una transformación es la ampliación del Artist Alley que se incrementó de 35 a 50 el número de espacios destinados a artistas. Junto a ocho espacios exclusivos para desarrolladores nacionales de videojuegos.

Araus presentó a los intérpretes que estarán los dos días de la Comic-Con y los invitó a participar en la rueda de prensa y saludar al público.

Entre ellos está la participación especial de Jack Gleeson, recordado por su icónico papel de Joffrey Baratheon en Game of Thrones, y la actriz Natalia Télena (con trayectoria en producciones como Harry Potter, donde interpretó a la animaga Nymphadora Tonks).

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Natalia testificó que República Dominicana “es un país muy cálido” y le gusta la experiencia de visitar el país.

Por la parte de intérpretes de doblaje están Dafnis Fernández, Mike Leal (voz de personajes en Pokémon, The Big Bang Theory y Aggretsuko) y Luis Carreño (reconocido por dar vida a personajes como Bob Esponja y Max Steel).

Carreño hizo varias frases de la serie Bob Esponja que ya son parte de la cultura popular y recordó a todos los presentes que es un evento para la familia.

“Estoy agradecido de narrar parte de la historia del doblaje latino, que éramos los mineros del arte, y poder compartir con ustedes personajes que han marcado toda su vida”, dijo el actor.

Además, el también mexicano y actor Mike Leal motivó a todos los “maestros Pokémon” a darse cita.

“Si sus hijos, papás, les dicen: “Quiero ir a conocer a ese niñito que hace la voz de Pokémon”. Vengan, vine a buscar a los mejores entrenadores de toda República Dominicana, y sé que aquí hay grandes entrenadores. También soy la voz de Rash Kutraparian de Big Bang Theory, Y también cosas del anime que han tenido mucho auge, el mundo del anime; soy Meliodas en los 7 pecados capitales. Eren Jaeger en Attack on Titan. Y bueno, entre muchos más. Griffith en Berserk también. Es que hay mucha variedad, y mañana y el domingo van a poder conocerlos todos”, comunicó.

El talento del cosplay está representado por el dúo mexicano Banana Cosboys (campeones mundiales en representación de México en Japón) y la costarricense Nelly, quienes participan como jueces en las competencias.

El dúo mexicano explicó parte de su preparación antes de cada competencia y la alegría de estar en RD.

“Es la primera vez que estamos en RD y es un país hermoso; nosotros, para la preparación de cada personaje, intentamos estudiarlo bien y, aparte, somos bailarines profesionales, lo que nos da cierta ventaja con la movilidad e interpretación”, dijo el cosplayer.