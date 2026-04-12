La noche del sábado 11 de abril, el Estadio Quisqueya Juan Marichal se convirtió en una gran pista de baile con la presentación del artista puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, quien regresó al país con su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

El espectáculo, producido por el empresario artístico César Suárez Jr., inició pasadas las 8:30 de la noche, con un público que, pese a las condiciones climáticas, abarrotó el recinto para reencontrarse con el intérprete tras varios años de ausencia.

“¡Buenas noches, mi gente bonita de República Dominicana! Qué placer, qué orgullo, qué emoción tan grande poder estar en frente de todos ustedes después de tanto tiempo; me tenían abandonado. Es un gusto estar con ustedes en esta isla maravillosa que tanto quiero y todo esto que ven aquí se ha hecho con amor, se ha hecho con cariño, se ha hecho de corazón para todos ustedes. Así que, como siempre digo, esta noche ustedes mandan que yo obedezco”, expresó el artista.

Desde su salida al escenario, el cantante desplegó la energía que lo caracteriza, abriendo el show con “Bailemos Otra Vez”, tema que da nombre a su más reciente gira. A partir de ahí, el concierto se transformó en un recorrido por más de cuatro décadas de carrera.

El repertorio incluyó clásicos como “Torero”, “Salomé”, “Provócame” y “Dejaría Todo”, coreados por miles de fanáticos que no dejaron de cantar y bailar durante toda la noche.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con la interpretación de “Bailando bachata”, el artista mostró su afinidad con el ritmo dominicano e interactuó de forma directa con el público. Durante este segmento, invitó a varias asistentes a subir al escenario, seleccionando a dos fanáticas que compartieron con él un baile, en medio de la emoción generalizada de quienes aspiraban a vivir esa experiencia.

La puesta en escena, acompañada de bailarines y una banda en vivo, destacó por su nivel de producción, mientras el artista mantuvo constante interacción con el público, expresando su emoción por regresar a República Dominicana.

El concierto no solo fue un despliegue musical, sino también un encuentro emocional entre generaciones. La presentación reafirmó el vínculo histórico entre Chayanne y el público dominicano, que lo ha seguido a lo largo de distintas etapas de su carrera.

La velada cerró entre aplausos y euforia, dejando claro que, más allá del paso del tiempo, el artista continúa siendo uno de los más queridos y convocantes del público dominicano.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más