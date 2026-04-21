El cantautor salvadoreño Álvaro Torres regresará a la República Dominicana para ofrecer un concierto especial por el Mes de las Madres, donde promete una noche cargada de romanticismo y nostalgia, con un repertorio que ha marcado generaciones.

¿Cuándo es el concierto de Álvaro Torres en Santo Domingo?

El evento está pautado para el sábado 16 de mayo a las 9:00 de la noche en el Hard Rock Café Santo Domingo, uno de los escenarios más utilizados para conciertos íntimos en la capital.

Precios y cómo comprar las boletas

Los interesados en asistir al evento pueden adquirir las boletas y obtener más información a través de los teléfonos:

(809) 218-1635

(809) 240-0269

Se recomienda gestionar las reservaciones con antelación debido a la alta demanda en fechas cercanas al Mes de las Madres.

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Canciones de Álvaro Torres

Durante el concierto, Álvaro Torres realizará un recorrido por sus temas más conocidos, entre ellos:

“Nada se compara contigo”

“Hazme olvidarla”

“De punta a punta”

Estas canciones lo han consolidado como una de las voces más representativas de la balada romántica en español.

Un concierto por el Mes de las Madres

El espectáculo se enmarca dentro de la celebración del Mes de las Madres, por lo que está concebido como una experiencia ideal para compartir en familia o dedicar a las madres.

Bajo el concepto de “El más romántico concierto”, la producción busca ofrecer una velada íntima, con énfasis en el amor y los vínculos familiares.

Producción del evento

El concierto es organizado por Alberto Cruz Management, que apuesta por una puesta en escena con altos estándares de sonido, iluminación y ambientación.

Además, contará con el respaldo de distintos medios y plataformas, lo que garantiza su proyección y alcance entre el público dominicano.

Un reencuentro con la música romántica

La presentación de Álvaro Torres se perfila como una de las propuestas destacadas de la temporada, especialmente para quienes disfrutan de la balada romántica.

El concierto no solo representa el regreso del artista al país, sino también una oportunidad para revivir éxitos que han trascendido generaciones en un ambiente cercano y emotivo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más