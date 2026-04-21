Los seguidores de Andrés Cepeda en República Dominicana tendrán la oportunidad de disfrutar de un concierto íntimo en formato acústico, organizado por el Grupo Medrano a través de sus emisoras Estrella 90 y Suave 107.
Este evento especial no contará con venta de boletas, por lo que los interesados deberán participar en dinámicas para obtener acceso.
¿Cuándo es el concierto de Andrés Cepeda en Santo Domingo?
La presentación acústica se realizará el miércoles 29 de abril a las 9:00 de la noche en el Hard Rock Café Santo Domingo, un espacio conocido por acoger eventos musicales de formato cercano.
Cómo asistir al concierto de Andrés Cepeda
A diferencia de otros conciertos, este evento será exclusivo para oyentes de las emisoras organizadoras. Para participar, los fanáticos deben inscribirse a través de la cuenta de Instagram @estrella90fm.
El acceso será limitado, lo que convierte esta presentación en una experiencia más cercana entre el artista y su público.
Canciones que interpretará Andrés Cepeda
Durante la noche, Cepeda interpretará algunos de sus temas más populares, entre ellos:
“Besos Usados”
“Tengo Ganas”
“Día tras día”
“Un Ratito”
“Lo mejor que hay en mi vida”
“Te voy a amar”
También incluirá nuevas canciones dentro de su repertorio.
Trayectoria de Andrés Cepeda
A lo largo de su carrera, Andrés Cepeda ha consolidado una trayectoria internacional con más de 15 millones de discos vendidos y presentaciones en países como Estados Unidos, España, Francia e Italia.
Ha colaborado con artistas reconocidos como Ricardo Montaner, Kany García, Sebastián Yatra, Morat y Luis Fonsi, entre otros.
Además, ha sido reconocido con múltiples certificaciones de Disco de Oro y Platino por producciones como “Día tras día” y “Lo mejor que hay en mi vida”.
En 2009, fue nominado a tres categorías en los Latin Grammy Awards, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año.
Un concierto íntimo para sus fans
Este show acústico representa una oportunidad poco común para disfrutar de Andrés Cepeda en un formato más cercano y personal. La dinámica de acceso limitada refuerza el carácter exclusivo del evento, pensado especialmente para los oyentes fieles de Estrella 90 y Suave 107.
Con una carrera consolidada y un repertorio lleno de éxitos románticos, el artista promete una noche especial para sus seguidores en Santo Domingo.
