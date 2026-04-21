El poeta y ensayista dominicano José Mármol puso en circulación el volumen que reúne sus obras poéticas desde 1984 hasta 2019, bajo el cervantino título de Donde todo triste ruido hace su habitación, con el respaldo del prestigioso sello Visor Libros, de Madrid, y en el catálogo de su Colección Visor de Poesía. La ilustración de portada es una obra quijotesca del artista dominicano José Cestero (1937-2025).

La presentación de la obra estuvo a cargo del destacado poeta, ensayista y profesor universitario Plinio Chahín, compañero de generación de Mármol, quien resaltó que en este libro “se condensan más de cuatro décadas de trabajo poético marcado por una intensa reflexión sobre la existencia, el lenguaje y la condición humana”.

La obra de Mármol, refirió, “se caracteriza por una profunda densidad filosófica, una exploración constante de la interioridad y un tono elegíaco que interroga el tiempo, la memoria y la fragilidad de la experiencia humana. La reunión de estos textos en un solo volumen permite apreciar con mayor claridad la evolución de su escritura: desde las primeras búsquedas expresivas hasta la consolidación de una voz madura, rigurosa y de notable coherencia estética”.

1 de 4 | Premio Nacional de Literatura 2013 y Premio Casa de América 2012, Mármol consolida su lugar en la poesía hispánica contemporánea. 2 de 4 | Plinio Chahín presentó la obra y destacó en ella cuatro décadas de reflexión sobre la existencia, el lenguaje y lo humano. 3 de 4 | Mármol se convierte en el primer poeta dominicano en integrar el catálogo de obras reunidas de la Colección Visor de Poesía. 4 de 4 | El volumen reúne 35 años de poesía de Mármol, desde El ojo del arúspice (1984) hasta Yo, la isla dividida (2019).

En su exhaustivo recorrido por la trayectoria poética de Mármol, Chahín subrayó, además, que, leídos en un solo volumen, “estos libros muestran a un poeta que ha llevado su escritura hacia una dimensión cada vez más reflexiva. La poesía deja de ser únicamente un espacio de expresión estética para convertirse en una forma de pensamiento que examina el destino del individuo y de la sociedad contemporánea. En ese proceso, la obra de José Mármol reafirma una convicción que atraviesa toda su trayectoria: que el poema no es solo un acto de belleza, sino también un acto de conciencia, una manera de interrogar el mundo y de intentar comprender, a través del lenguaje, la complejidad de la experiencia humana”, apuntó el crítico y catedrático.

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En una trayectoria de casi cuatro décadas y con más de una treintena de libros publicados, comprendiendo poesía, ensayos literarios y filosóficos, aforismos, sentencias y fragmentos, su obra se ha ganado el favor de la crítica dentro y fuera de su país

Durante el acto, que se llevó a cabo en el renovado Foro Pedro Mir, de Cuesta Libros, el autor de la obra reseñó que agradecía profundamente el gesto frente a su obra de Visor Libros y de su fundador y presidente Jesús García Sánchez (Chus Visor), “porque más allá de lo personal, la publicación de este libro representa, en cierto modo, un acto de reconocer, por parte de un sello editorial de prestigio global, la relevancia que en el ámbito de la lengua española tiene la poesía dominicana contemporánea”.

Mármol sostuvo, asimismo, que “aun en tiempos de penurias, como los presentes, debido a los arrebatos bélicos, los genocidios, el resurgimiento del racismo, la xenofobia, de las ideologías populistas extremas, las polarizaciones geopolíticas, el apogeo de las tecnologías y el medio digital en detrimento de la relevancia del fundamento de lo humano, y por la voracidad de la demanda de rendimiento y de acumulación material individualista e insolidaria; a pesar de toda esta deriva inhumana del mundo presente, la poesía resiste, denuncia, reclama y mantiene en vilo su vocación de persistir como una bocanada de aliento y de esperanza en un mundo mejor”.

Con esta publicación, que comprende desde el poemario El ojo del arúspice (Santo Domingo, 1984), hasta el titulado Yo, la isla dividida (Visor Libros, Madrid, 2019 y 2021), el poeta, ensayista y académico, Premio Casa de América de Poesía Americana 2012, en España, y Premio Nacional de Literatura 2013, se coloca dentro del exclusivo catálogo de obras reunidas o completas de la Colección Visor de Poesía, la de mayor proyección internacional en habla hispana, siendo el primero de los poetas de República Dominicana en integrarlo.

José Mármol (Santo Domingo, 1960) está considerado como uno de los poetas y ensayistas renombrados del Caribe hispánico, cuya obra, ha sido parcialmente traducida al inglés, francés e italiano. En una trayectoria de casi cuatro décadas y con más de una treintena de libros publicados, comprendiendo poesía, ensayos literarios y filosóficos, aforismos, sentencias y fragmentos, su obra se ha ganado el favor de la crítica dentro y fuera de su país, resaltando su liderazgo en la generación del 80 y en la corriente estética que funda y encabeza denominada poética del pensar.

La obra poética de Mármol ha merecido otros galardones nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña en 1987 y 2007, que otorga el Ministerio de Cultura; el Premio de Poesía Pedro Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1992; el Premio de Poesía Casa de Teatro y el accésit al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego, de la revista Excelsior de México, ambos en 1994; el Premio de la Academia Dominicana de la Lengua 2012, y el Premio Caonabo de Oro 2017, entre otros. Además, fue investido como Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 2013 y como Doctor Honoris Causa por la Universidad UTESA, sede central, en 2017.

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