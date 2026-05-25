El cantautor chileno, Beto Cuevas, presentó su espectáculo Beto Cuevas Acústico, en una noche donde plasmó de forma íntima sus canciones y una conexión directa con el público.

Cuevas inició el concierto con “La Mitad”, seguido de temas como “Día Cero” y “Vuelvo”, acompañado por una banda dirigida musicalmente por Charly Rey. El formato acústico permitió reinterpretar canciones conocidas desde un tono más cercano y minimalista.

Durante la presentación, el cantante alternó interpretaciones con momentos de conversación espontánea con el público, en una dinámica más relajada y personal.

Durante la interpretación de “Fuera de Mí”, el artista pidió a los asistentes encender las luces de sus teléfonos, iluminando toda la sala en medio de una puesta en escena sin pantallas gigantes ni efectos visuales excesivos.

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También, la cantante Javiera Flores participó en canciones como “Todo es Perfecto” y “Krazyworld”, mientras que el cuarteto de cuerdas integrado por las dominicanas Mayreni Morel, Johanna Molina, Anarys Siznaga y Adriana Garcell aportó nuevos matices al espectáculo.

El repertorio incluyó además “Mentira”, “Tejedores de Ilusión”, “La Luna” y una versión de “Enjoy the Silence”, interpretada junto a Raymond Jáquez.

En el encore, Javiera Flores interpretó “Creep” junto a Charly Rey antes del regreso de Cuevas para cerrar la noche con “The Corridor”, “El Duelo” y “Respira”.

La presentación se desarrolló ante una Sala Carlos Piantini llena y estuvo marcada por una propuesta enfocada en la reinterpretación acústica, la cercanía emocional y la nostalgia compartida con el público.

La producción estuvo a cargo de SkyPro y Pedro García, quienes apostaron por una propuesta centrada en la sobriedad visual y la experiencia emocional. La apertura fue realizada por el músico dominicano Raymond Jáquez, con una presentación instrumental basada en percusiones étnicas y atmósferas sonoras.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más