El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

El Super Bowl de 2026 se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown’… esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.

"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en un espectáculo del descanso del Super Bowl que está patrocinado por Apple desde 2023.

Referente de latinos en el Super Bowl 2026 frente al plan migratorio de Trump

El anuncio de que Bad Bunny actuará en el espectáculo del descanso del Super Bowl de 2026 marcará otro hito más en su carrera, por ser el primer artista latino en presentarse en solitario en dicho evento, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias de Donald Trump.

Bad Bunny, nacido y criado en Puerto Rico, confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde aparece sentado sobre un poste de la portería, luciendo una pava -sombrero tradicional boricua- y un mar de fondo que se asemeja a su tierra caribeña.

Esa imagen podría reflejar que el artista urbano está sobre el trono del deporte y la música, al ser el cantante más escuchado en el mundo, así como mostrar su defensa de la identidad puertorriqueña y latina.

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia", afirmó el cantante en declaraciones escritas al anunciarse su protagonismo en el intermedio del evento deportivo estadounidense más visto del mundo.

El idioma español como bandera

Será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde el llamado 'Conejo Malo' pondrá a 'perrear' en español a todos los televidentes y al público que asista al estadio, un hito que todavía no se ha logrado en medio tiempo del Super Bowl.

Esa oportunidad de cantar en español la tuvieron la colombiana Shakira y Jennifer López, de origen puertorriqueño, en el intermedio del Super Bowl 2020, donde también apareció Bad Bunny como invitado, pero ellas integraron el inglés en su presentación.

Ahora, los seguidores del fútbol americano y de Bad Bunny tendrán la ocasión de escucharlo todo en español, pues su catálogo de canciones es completamente en ese idioma.

El español, sin embargo, se ha convertido en un tipo de amenaza para las agencias estadounidenses como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se ha dado a la tarea este año de llevar a cabo redadas en Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, contra migrantes.

Es por estos hechos que Bad Bunny, tras concluir su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, no incluyó Estados Unidos en su gira 'Debí Tirar Más Fotos', con la que actuará entre el próximo noviembre y julio de 2026 en decenas de ciudades de Latinoamérica, Europa y Asia.

Defensa de los migrantes latinos

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirmó el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada este mes por la revista i-D, en alusión a las posibles redadas en los conciertos.

También en el video de su tema 'Nuevayol', publicado el pasado julio, Bad Bunny defendió a las comunidades inmigrantes de las políticas de Trump e hizo un llamado a la unidad de los latinos.

'Juntos somos más fuertes', asegura un mensaje al final del video, en el que unos jóvenes escuchan en una radio un discurso que imita a un posible Trump arrepentido por sus políticas de deportaciones.

"Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes (…) Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, cubanos", comenta la voz.

Se desconoce si Bad Bunny incorporará a algún artista invitado o si interpretará alguna de sus canciones más escuchadas como 'DTMF', en la que integra el ritmo autóctono puertorriqueño de la plena, lo cual causaría otro gran momento.

No cabe duda de que la participación de un cantante puertorriqueño en el Super Bowl es un gran acierto, tanto para la NFL -Liga de fútbol americano- como para la música, en estos momentos de tanta preocupación y angustia entre la comunidad latina.

