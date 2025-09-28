El escritor y cineasta dominicano Isaías Alberto Reyes fue galardonado con dos premios Emmy por la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos (NATAS), en su edición regional de Pensilvania, convirtiéndose en parte del grupo de dominicanos que han recibido uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria televisiva norteamericana.

Reyes, oriundo de Bonao y egresado del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), obtuvo los galardones en la categoría de Fotógrafo, por su trabajo El regalo de la vida, y en la de Editor – Noticias/Deportes, por Regalo de la vida: Parte 2. Ambos reportajes abordaron la donación de órganos.

“Contar historias con propósito es lo que me mueve. Creo firmemente en el poder del audiovisual para generar conciencia y transformar realidades”, expresó el galardonado tras la ceremonia, celebrada el pasado sábado 20 de septiembre.

Reyes inició su carrera como titulador y director de cámara en Televida, el canal católico de República Dominicana. Tras más de una década de trayectoria en medios dominicanos, emigró a Estados Unidos, donde actualmente se desempeña como filmmaker independiente y trabaja en el canal local 69 News, en Allentown, Pensilvania.

Sobre el reto de competir en los Emmy regionales, Reyes reconoció que el esfuerzo no fue fácil pero que el canal WFMZ-TV está en un pueblito pequeño y compitió con grandes televisoras de Estados Unidos.

