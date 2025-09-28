Editora Nacional presenta cuatro obras en homenaje a Frank Moya Pons

La Editora Nacional puso en circulación este sábado cuatro obras que rinden homenaje al historiador Frank Moya Pons, en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD) 2025, durante un acto realizado en el Pabellón dedicado al autor, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

En la actividad se presentaron las ediciones 2025 de La otra historia dominicana, Otras miradas a la historia dominicana e Historia dominicana para todos, todas del historiador, además de Biografía gráfica Frank Moya Pons, escrita por Miguel Reyes Sánchez.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien resaltó el impacto del historiador en la construcción de la identidad cultural del pueblo dominicano, en tanto que las palabras de presentación estuvieron a cargo de Joan Ferrer, director de Ferias del Libro.

Salcedo afirmó que la dedicatoria de la FILSD 2025 a Frank Moya Pons “constituye un acto de justicia”, y que el Ministerio de Cultura se siente honrado de homenajear su aporte a la cultura y la educación del pueblo dominicano.

Las dos primeras obras compiladas por Moya Pons ofrecen al público una mirada renovada de la historia nacional, rescatando aspectos poco explorados por la historiografía tradicional. Por su parte, “Historia dominicana para todos” resume de manera clara y accesible el devenir histórico del país hasta su independencia.

La Biografía gráfica Frank Moya Pons, de Miguel Reyes Sánchez, complementa el homenaje al destacar la vida, formación académica y trayectoria profesional del autor, permitiendo un acercamiento al hombre que hay detrás de la obra.

Este lanzamiento múltiple, considerado uno de los eventos centrales de la feria, reafirma la vigencia del legado de Moya Pons en el estudio y la difusión de la historia dominicana.

Pabellón Infantil

Previo a este acto, el ministro Salcedo encabezó la apertura de la exposición Taína Almodóvar, 10 años en la ilustración infantil, que dejó formalmente inaugurado el Pabellón Infantil de la feria.

En la actividad participaron también el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, y el “booktuber” infantil Albert Cuentacuentos —cuyo nombre real es Albert Wollf Saint-Félix Nolasco—, quien trazó una semblanza biográfica de la artista dominicana radicada en España. Asimismo, la escritora infantil Farah Hallal intervino para destacar el estilo “minimalista y universal” de las ilustraciones de Almodóvar.

Al hacer uso de la palabra, Almodóvar agradeció al Ministerio de Cultura por el espacio y recordó que su pasión por el dibujo comenzó a los tres años, alentada por las historias que le narraba su madre.

Trayectoria internacional

Taína Almodóvar, ilustradora y escritora infantil, ha construido una sólida carrera entre la República Dominicana y España, donde reside. Formada como diseñadora gráfica, ha encontrado en la literatura para la infancia un medio para unir palabra e imagen, desarrollando un estilo cercano y colorido que conecta con niñas y niños de diferentes culturas.

Su obra combina valores, memoria histórica y conciencia ambiental. Entre sus títulos figuran Un banco de historias —publicado para conmemorar los 80 años del Banco de Reservas—, Valentina sueña con los animales y El poder de las mariposas, homenaje a las Hermanas Mirabal.

Almodóvar ha sido reconocida en certámenes de España y el Caribe, con distinciones y galardones en concursos como Pinta Malasaña y Madrid Me Gusta. Su talento fue igualmente celebrado en la Feria del Libro de Barcelona, donde recibió el premio al mejor libro ilustrado en lengua española y catalana por El hombre azul brillante.

Con esta exposición, la FILSD 2025 no solo honra a Moya Pons como figura central de la historiografía nacional, sino que también abre espacio a nuevas voces creativas como la de Almodóvar, reafirmando el carácter diverso y enriquecedor del evento cultural más importante del país.

