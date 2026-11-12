Las canciones de Alejandro Sanz han acompañado historias de amor, despedidas y recuerdos de distintas generaciones. Este sábado 14 de noviembre, el cantautor español volverá a encontrarse con el público dominicano en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a las 9:00 de la noche, como parte de su gira internacional “¿Y ahora qué?”.

La presentación, bajo la producción de SD Concerts, llega en un momento de renovación musical para el intérprete, que continúa apostando por nuevas colaboraciones y sonidos sin desprenderse de la sensibilidad que ha definido su trayectoria.

Uno de los atractivos de esta etapa es «¿Y ahora qué +?», álbum publicado el 21 de noviembre de 2025, compuesto por 13 canciones y que amplía el proyecto musical presentado inicialmente por Sanz ese mismo año.

Aunque siempre queremos escuchar los clásicos que nos enamoraron de Sanz, como “A ella”, “No me compares” y “Corazón partío”, también debemos darle una oportunidad a la nueva discografía del cantautor español.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La producción reúne colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Shakira, Carín León, Rels B, Grupo Frontera, Emilia, Elena Rose y Manuel Turizo. Esta combinación refleja el interés del español por acercarse a nuevas audiencias y experimentar con otras sonoridades.

Tres canciones para descubrir el disco

Entre las 13 composiciones hay piezas que han conseguido mayor exposición, otras que destacan por su contenido emocional y algunas que, pese a despertar admiración entre los seguidores, parecen no haber recibido la misma atención.

“El vino de tu boca”: una de las más pegadizas

Entre las canciones que llaman la atención por su melodía está “El vino de tu boca”, una composición que destaca dentro del repertorio del álbum y que también ha encontrado otra expresión musical en la versión interpretada por el salsero dominicano Yiyo Sarante.

Su ritmo y capacidad para conectar con públicos de distintos gustos musicales la convierten en una de las apuestas más atractivas de esta producción. La interpretación de Sarante, además, permite apreciar cómo una composición de Sanz puede trasladarse a otros géneros.

Alejandro Sanz.

“Eso es amor” es la joya que los fanáticos quieren escuchar más

No todas las canciones que despiertan admiración consiguen convertirse en éxitos comerciales. Ese parece ser el caso de “Eso es amor”, un tema que algunos seguidores consideran una de las mejores composiciones del álbum, aunque entienden que no ha recibido suficiente difusión.

Es una exposición poética del significado del amor a voz ronca y rasgueos de guitarra con una percusión que entra después del primer coro a profundizar los sonidos. “Pensar que el cielo en un infierno cabe” es la manera que tiene Sanz para expresar el dolor que genera amar.

Eso es amor.

En los comentarios publicados en YouTube, una fan identificada como Lizy expresó su inconformidad por la poca presencia de la canción en la radio y escribió: Es la mejor canción del disco; lamentable que hoy en día una joya como esta no la pasen en la radio, ni es comercial.

La opinión refleja una percepción interesante entre los seguidores: en ocasiones, las canciones que más los conmueven no son necesariamente las que consiguen mayor exposición.

“Palmeras en el jardín”, la favorita por su sensibilidad

Si hay una canción que sobresale por su capacidad narrativa, es “Palmeras en el jardín”. La composición aborda la distancia, los recuerdos y el final de una relación mediante imágenes que conectan lugares, distancias, sentimientos y experiencias personales, y recuerda a los fanáticos la capacidad que tiene Sanz para contar historias.

“En dos acentos nos dijimos un te quiero y en un silencio nos dijimos un adiós”, canta Sanz en una de las líneas que resumen esa conexión entre dos personas de mundos distintos. También aparece una de las imágenes más evocadoras de la canción: “Tú siempre serás La Habana y yo siempre seré Madrid”.

Es una muestra de la habilidad del artista para convertir una historia íntima en una canción con la que muchos pueden identificarse. Su reconocimiento en los Latin Grammy como Grabación del Año refuerza la relevancia de esta pieza dentro de su nueva etapa.

“Mil motivos” y “Qué injusto”, otras canciones para detenerse

Entre las colaboraciones que merecen atención está “Mil motivos”, junto al rey del twang mexicano Carín León. La unión de ambos artistas incorpora matices de sus respectivos estilos y representa uno de los encuentros musicales más interesantes de la producción.

También está “Qué injusto”, una de las canciones que parece haber quedado más relegada en términos de atención entre los oyentes. Su letra se mueve entre la tristeza, la nostalgia y la dificultad de aceptar una despedida.

Versos como “Los besos eran para ti” y la imagen de alguien que ya no quiere seguir conociendo las nubes transmiten esa sensación de pérdida que atraviesa la composición. La guitarra y el tono melancólico acompañan una interpretación más íntima, alejada de las propuestas más comerciales del disco.

Un concierto entre la nostalgia y la renovación

El regreso de Alejandro Sanz a República Dominicana permitirá reencontrarse con un repertorio que ha marcado más de tres décadas de música en español. Canciones como “Amiga mía” y “Cuando nadie me ve” forman parte de una trayectoria que ha conectado con distintas generaciones.

Pero esta nueva visita también ofrece la oportunidad de acercarse a un artista que continúa explorando su sonido, incorporando nuevas voces y demostrando que su faceta de compositor sigue siendo uno de los pilares de su carrera.