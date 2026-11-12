El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), editó en el año 2005 el Catálogo de Lenguas Indígenas Mexicanas, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. El director de este instituto es el Dr. Fernando Nava L. El catálogo es importante como cartografía lingüística y dispositivo de un patrimonio estudiado sobre la base de investigaciones direccionales realizadas sobre genealogía (origen), geografía (ubicación) y tipología (clasificación) de las lenguas indígenas mexicanas, tal y como se destaca en la presentación del catálogo.

Es importante señalar que el Catálogo de Lenguas Indígenas Mexicanas (CLIM), se ha llevado a cabo a partir de la cartografía contemporánea de sus asentamientos, donde el espacio geolingüístico y la realidad de sus hablantes ha sido determinante para ubicar, rescatar y clasificar las más de 150 lenguas indígenas en territorio mexicano, siendo así que un porcentaje de las mismas tienen hablantes en el contexto extraterritorial, esto es, en Guatemala y los Estados Unidos de América. Los asentamientos rebasan los límites fronterizos, por lo que las lenguas en cuestión han sido consideradas en este caso como "binacionales". El ejemplo de la familia lingüística cochimí-yumana y la familia lingüística yutonaua, se compone de lenguas habladas en los Estados Unidos, El Salvador y México.

Un punto que merece detenimiento por su significado sociocultural y lingüístico, es la particularidad científica de este catálogo y la técnica sociolingüística y antropológica utilizada en el registro, así como también en el proceso de trabajo de campo.

Según se lee en la presentación del catálogo:

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"…con el objeto de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas originarias, el Gobierno mexicano emitió en el año 2003 la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), la cual establece que dichas lenguas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen, asimismo considera la creación del Instituto Nacional de lenguas Indígenas (INALI).

La base cartográfica utilizada para la elaboración de este Catálogo es la Cartografía Topográfica, Imagen Digital a escalas 1:250,000 (serie II) y 1:50,000; la base geoestadística aplicada es el Marco Geoestadístico Nacional 2000 y el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. La información es producida por la INEGI.

Tal como se muestra en la presentación, la simbología es un descriptor gráfico e iconográfico importante para poder leer las planchas con los mapas referentes a cada grupo de hablantes y sus espacios geolingüísticos. Se muestran en este caso las escalas numéricas y porcentuales que revelan los hablantes y la proporción de hablantes reales.

La experiencia llevada a cabo por el grupo o los grupos de investigación de INALI, se hace visible en el conjunto que se describe en los cartografemas presentados a través de los mapas (véase el ejemplo en los laminados físicos que constituyen la carpeta). Una concepción de la lengua entendida en un tramado demolingüístico y sociolingüístico, expresa en el arqueado del trabajo las cardinales científicas que le sirven de base al núcleo de trabajo y reflexión.

La determinación de las lenguas estudiadas en el contexto del indigenismo, pide una explicación, no solo a nivel de hablantes con actitudes en tiempo y espacio, sino también de estratos etnolingüísticos, fuerzas significantes estudiadas en perspectivas sociolingüísticas y modos de hablar que revelan modelos mentales y comunitarios. La estadística lingüística, la lingüística indigenista y la geolingüística ligadas a una antropología sociocultural dinámica, aspiran a reflejar el orden crítico y social del lenguaje, desde una perspectiva cognoscitiva activadora de ejes, estructuras y funciones direccionales en el marco de una lingüística del hablar y una dialectología particularizada por fragmentos de lenguaje o discursos de la cotidianidad.

Existen hoy laboratorios de lenguas indígenas, donde se analizan posibilidades, muestras específicas, influencias lingüísticas y culturales en un nuevo marco útil de interpretación, comprensión, y producción. Lo que mueve a reflexión, trabajo y cambio de paradigma en esta muestra de resultados es justamente la experiencia interdisciplinaria que anima este contexto de conocimiento, sentido de la lengua, tensiones culturales y científicas.

Odalís G. Pérez Escritor Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua Ver más