En la Gran Manzana, en el Distrito 13, una joven política ha logrado lo impensable: destronar a un representante con más de una década en el poder. El caso de Darializa Ávila Chevalier y Adriano Espaillat simboliza un cambio profundo en la forma de hacer política.

No se trata solo de una renovación generacional, sino de una transformación en los canales, los lenguajes y las prioridades de quienes hoy buscan representar a la ciudadanía.

La irrupción de Ávila Chevalier marca el inicio de una etapa donde la juventud, más conectada con las redes sociales y expuesta a múltiples discursos, redefine la conversación pública. Su victoria no se explica únicamente por el cansancio ante las viejas estructuras, expuestas ahora en infinidad de mensajes, sino por la capacidad de conectar con una audiencia que vive, debate y decide en entornos digitales.

Al respecto, el caso de Colombia, del cual France 24, medio aliado a Acento.com.do, referencia:

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“En Bogotá, Karen Herrera , estudiante de química de 20 años, encarna esa nueva sensibilidad política (la que se vive en las redes sociales). Trabaja medio tiempo en una aplicación de transporte y desde su moto reflexiona sobre el futuro del país (…) Su voz representa a miles de jóvenes que ya no discuten política en casa, sino en los espacios virtuales donde se mezclan activismo, cultura pop y vida cotidiana”.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia o Nueva York. En toda América Latina, la política se está desplazando hacia las redes, donde los algoritmos y las emociones compiten por la atención del votante. La conversación pública se fragmenta, pero también se democratiza: cualquiera puede participar, opinar y construir comunidad.

Y, cuidado, es un terreno que puede ser aprovechado por quien menos se imagina, pese a que carezca del ansiado expertiz.

En Colombia, Iván Cepeda comprendió que sin una presencia digital dinámica su campaña no lograría conectar con los jóvenes, lo intentó. Abelardo de la Espriella, por su parte, apostó por videos generados con inteligencia artificial y transmisiones en vivo… Todo emocionante, pautado, enlazado a los algoritmos. Alejado, totalmente, de los viejos discursos de autoridad.

Es decir, la nueva política – o la política en tiempos de streaming– no se libra en mítines ni en debates televisados, sino en transmisiones de TikTok, en foros digitales y en espacios donde los jóvenes mezclan música, humor y crítica social. Es una política híbrida, que combina la calle con la red, la emoción con la racionalidad, la tradición con la innovación.

El caso de Ávila Chevalier y Espaillat muestran que el poder ya no se hereda: se está conquistando con nuevas narrativas que interceptan con cercanía los problemas cotidianos. La juventud está decidiendo desde una cosmovisión digital en la que prevalecen las posturas energizantes, más que la autenticidad.

Los partidos tradicionales enfrentan un desafío monumental: entender que la política del siglo XXI se construye en tiempo real, en pantallas pequeñas y con grandes emociones. Ignorar esa realidad es condenarse a la irrelevancia.

La política en tiempos de streaming no es una moda pasajera. Es el reflejo de una sociedad que se comunica de otra manera. Quien no escuche a esta generación quedará fuera de la conversación. El futuro político se escribe, se graba y se comparte… en vivo.