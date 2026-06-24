La activista Darializa Ávila Chevalier, la candidata respaldada por el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, venció este martes en las primarias demócratas estatales al congresista Adriano Espaillat y frustró su reelección tras cinco mandatos en la Cámara de Representantes, según proyectó NBC News y reconoció el legislador.

Ávila Chevalier dio la sorpresa y se convirtió en la candidata demócrata del distrito 13 de Nueva York para las elecciones a la Cámara de Representante del próximo 3 de noviembre, donde se enfrentarán al republicano Jomo Williams.

En este distrito, que abarca el norte de Manhattan y parte del oeste del Bronx, más de la mitad de la población es hispana.

Mientras algunos medios daban por ajustada la carrera, Espaillat compareció y reconoció la victoria de su contrincante.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Con elegancia haremos lo posible para que ella sea exitosa en el Congreso de EE.UU.", declaró el congresista en un evento para seguir el escrutinio junto a electores.

Esta era una de las batallas demócratas que más protagonismo había acaparado de toda la elección, no solo por lo tensa que ha sido la campaña electoral entre ambos candidatos, sino porque se había convertido en uno de los pulsos entre Mamdani y el establishment del Partido Demócrata.

Espaillat, de 71 años, es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde el año 2017. Es el primer dominicano y el primer inmigrante indocumentado en la historia en llegar al Congreso. Desde 2025 es el líder del Caucus Hispano del Congreso (CHC).

Ávila Chevalier, hija de inmigrantes dominicanos, es conocida por haber sido una de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza.

Además del de Mamdani, contaba con el respaldo de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) —la formación de la que forma parte el alcalde—, del grupo Justice Democrats y United Auto Workers (UAW), sindicato de los trabajadores de los sectores del automóvil, aeroespacial y de producción de maquinaria agrícola.

Además, el edil respaldó a Claire Valdez, candidata del distrito 7, y Brad Lander, del 10, que también vencieron.

Espaillat apoyó a Mamdani en su campaña para convertirse en alcalde de Nueva York el pasado mes de noviembre. Según The New York Times, al unirse a Ávila Chevalier, rompió la promesa de devolverle su respaldo.

"Me dio la espalda. Es una traición", aseguró Espaillat en una entrevista en la emisora Mega 97.9 FM hace unos días.

Las primarías de este distrito tienen una lectura nacional mayor que en otros porque, además de que el estado de Nueva York sea uno de los bastiones demócratas del país, esta es un circunscripción históricamente segura para el Partido Demócrata.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más