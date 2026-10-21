Wall Street cerró este miércoles en verde, con avances en sus principales indicadores gracias al repunte de las tecnológicas y el optimismo sobre la demanda de inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados de SpaceX, que hoy cerró con un 7,79 % al alza.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,69 %, hasta 52.856 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,58 %, hasta 7.757 enteros; y el Nasdaq ganó un 1,05 %, hasta 26.702 unidades.

Los títulos de la empresa aeroespacial de Elon Musk cerraron con una fuerte subida del 7,79 % tras presentar una mejora de las cuentas en sus últimos resultados trimestrales, divulgados ayer al toque de la campana.

La empresa cerró con una cotización de 159,3 dólares por acción, un 18 % por encima de los 135 dólares fijados en su salida a bolsa el pasado junio.

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La compañía señaló ayer en su hoja de resultados que facturó 27.083 millones de dólares entre enero y septiembre, un 97,5 % más interanual.

En el tercer trimestre, el más seguido por los inversores, la facturación fue de 14.575 millones, un 161 % más interanual, impulsados por sus negocios de conectividad, que incluye los satélites Starlink, y de inteligencia artificial (IA).

El optimismo se extendió a los fabricantes de semiconductores, con avances del 3,36 % y el 1,96 % para los fabricantes AMD y Micron, respectivamente. El fondo cotizado VanEck Semiconductor ETF, que agrupa a empresas de ese sector, subió alrededor de un 2 %.

Joe Zidle, estratega jefe de inversiones de Cresset, señaló hoy a la cadena CNBC que el desempeño de SpaceX podría aupar a otras empresas del ramo, aunque advirtió de que "persiste el riesgo de un exceso de entusiasmo".

En el lado negativo, Netflix cayó un 5,31 % después de que sus previsiones de ingresos para el conjunto del año quedaran por debajo de las expectativas de los analistas.

Los inversores aguardan al cierre del mercado para conocer los resultados trimestrales de Tesla y de Meta para obtener nuevas señales sobre el impacto de las inversiones en IA.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó un 0,68 % este miércoles, hasta 97,15 dólares el barril, con el mercado pendiente de las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, así como las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subió un punto básico, hasta el 5,127 %, el oro subía un 0,26 %, hasta 4.153 dólares la onza y el bitcóin subía hasta 84.494 dólares.

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