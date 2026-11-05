La Bolsa de Nueva York cerró este jueves 5 de noviembre de 2026 con fuertes pérdidas en sus principales indicadores, arrastrada por un desplome de las acciones tecnológicas y de las empresas vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El índice S&P 500 retrocedió un 3,6 %, su peor jornada desde abril de 2025, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió un 2,9 %. Por su parte, el Nasdaq Composite cayó un 4,5 % y entró oficialmente en territorio de corrección, al situarse un 11 % por debajo del máximo histórico alcanzado el mes pasado.

La jornada representó un brusco cambio de dirección respecto al miércoles, cuando los tres principales indicadores de Wall Street registraron importantes avances después de conocerse la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

Las tecnológicas arrastran al mercado

Las mayores pérdidas se concentraron en las compañías beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial y las inversiones en infraestructura tecnológica.

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Nvidia, uno de los principales referentes del sector, perdió un 8 %, convirtiéndose en uno de los mayores lastres para el S&P 500. Advanced Micro Devices (AMD) retrocedió un 14 %, mientras que CoreWeave cayó un 8,9 % y GE Vernova perdió un 6,9 %.

Los inversores mostraron preocupación por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas, el costo del financiamiento y la posibilidad de que se desacelere la construcción de centros de datos destinados a desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

A esas inquietudes se sumaron las expectativas de un mayor escrutinio político sobre las inversiones en infraestructura tecnológica, después de las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato.

El Nasdaq entra en territorio de corrección

La caída del Nasdaq adquirió especial relevancia porque el indicador, que agrupa numerosas empresas tecnológicas, acumuló un retroceso superior al 10 % respecto de su máximo histórico.

En los mercados financieros se considera que un índice o activo entra en territorio de corrección cuando pierde al menos un 10 % desde su máximo reciente. Una caída del 20 % suele utilizarse como referencia para identificar un mercado bajista.

La incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en inteligencia artificial ha incrementado la volatilidad y provocado una revisión de las expectativas de crecimiento de varias compañías que habían impulsado las ganancias bursátiles durante los últimos meses.

Algunas empresas consiguieron ganancias

Aunque predominó el comportamiento negativo, algunas compañías consiguieron cerrar con avances.

AppLovin subió un 29,4 % después de presentar resultados trimestrales de ingresos y beneficios superiores a las expectativas de los analistas. La empresa también aprobó un programa de recompra de acciones que podría alcanzar los 3.600 millones de dólares.

Tapestry, propietaria de las marcas Coach y Kate Spade, avanzó un 7,4 % después de comunicar beneficios superiores a los previstos y mejorar sus proyecciones de ingresos y ganancias para el ejercicio fiscal.

Petróleo y bonos del Tesoro

En el mercado energético, el petróleo Brent recuperó un 3,9 % y se situó en 98,29 dólares por barril, después de la pronunciada caída registrada el miércoles.

El movimiento estuvo relacionado con la incertidumbre sobre la evolución de la guerra en Irán y sus posibles consecuencias para el suministro mundial de energía.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendió hasta el 4,83 %, frente al 4,90 % registrado al cierre de la jornada anterior. La reducción de los rendimientos reflejó una mayor búsqueda de activos considerados más seguros ante las pérdidas bursátiles.

La sesión del jueves dejó en evidencia la fragilidad del optimismo que había impulsado a Wall Street después de las elecciones legislativas estadounidenses y devolvió al primer plano las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas y el futuro de las inversiones en inteligencia artificial.

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