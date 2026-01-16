La Bolsa de Nueva York cerró el viernes sin entusiasmo, al término de una semana cargada de indicadores económicos y que estuvo marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales trimestrales, aunque las acciones de semiconductores se mantienen al alza.

El Dow Jones cedió el 0,17% mientras que los índices Nasdaq y S&P 500 perdieron cada uno 0,06%. Durante la semana, las tres referencias principales de la plaza estadounidense también registraron un retroceso.

Las acciones tecnológicas registraron sin embargo noticias alentadoras, con las acciones de semiconductores al alza gracias al impulso del informe de resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) y la continuación de una serie de noticias positivas sobre los resultados de los bancos.

Las acciones tecnológicas repuntaron después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing revelara importantes planes de inversión para satisfacer la demanda de chips de inteligencia artificial.

