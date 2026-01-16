La confrontación geoeconómica es la principal amenaza para el 2026, según informe del Foro Económico Mundial 

La confrontación geoeconómica es la principal preocupación para los líderes y expertos en 2026, seguida de una conflicto armado entre estados. Así lo indica el reciente Informe sobre Riesgos Globales del Foro Económico Mundial.

De acuerdo con el documento, la confrontación geoeconómica implica desafíos al comercio, la inversión, las cadenas de suministro y el acceso a los recursos naturales.

El informe basado en una encuesta anual a más de 1,300 líderes mundiales y en consultas con expertos en riesgos, establece que el 18 % de los encuestados consideró la confrontación geoeconómica como el riesgo más probable, mientras que un 14 % votó por el conflicto armado.

El documento explica que aunque la población se esté acostumbrando a los aranceles, existe el riesgo de que la confrontación geoeconómica se convierta en una guerra económica a gran escala con bloqueos portuarios, restricciones a la exportación de productos clave, cancelación de contratos y controles de capital, entre otros.

Qué revela el informe

El Informe de Riesgos Globales, elaborado anualmente con la colaboración de Marsh y Zurich Insurance Group, indica que el 50% de los expertos anticipan un panorama turbulento o tormentoso en los próximos dos años.

Sostiene que el multilateralismo está en retroceso, con disminución de confianza, transparencia y respeto al estado de derecho, y aumento del proteccionismo. Sostiene que esto amenaza las relaciones internacionales, el comercio y la inversión de larga data, y aumentan la propensión al conflicto.

Plantea que los riesgos económicos están aumentando, con un fuerte incremento en la percepción de la recesión económica y la inflación.

Sobre esto, dice que la creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda, sumada a las posibles burbujas económicas, en un contexto de creciente confrontación geoeconómica, podría anunciar una nueva fase de volatilidad, que podría desestabilizar aún más a las sociedades y las empresas.

El informe revela, además, que los riesgos tecnológicos crecen, destacando la preocupación por la desinformación y la inseguridad cibernética.

"Los avances tecnológicos y las nuevas innovaciones están impulsando oportunidades, con enormes beneficios potenciales que abarcan desde la salud y la educación hasta la agricultura y la infraestructura, pero también conllevan nuevos riesgos en todos los ámbitos, desde los mercados laborales hasta la integridad de la información y los sistemas de armas autónomas", indica

Otros riesgos que plantea el informe son el impacto adverso de la inteligencia artificial (IA) y los eventos climáticos extremos como el principal riesgo ambiental.

