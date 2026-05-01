Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con pérdidas para el Dow Jones de Industriales, pero récords para el S&P 500 y el Nasdaq, en medio del optimismo por los recientes resultados trimestrales de las grandes tecnológicas.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,31 %, hasta 49.499 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 subió un 0,29 %, hasta 7.230 enteros, y el Nasdaq ganó un 0,89 %, hasta 25.114 unidades.

En la semana el saldo es positivo para los tres indicadores: el Dow Jones gana un 0,55 % acumulado, el S&P 500 un 0,91% y el Nasdaq un 1,12 %.

El S&P 500 y el Nasdaq registraron en abril sus mayores ganancias mensuales desde 2020, al priorizar los resultados corporativos al principal factor geopolítico que influye estos días en los mercados, la guerra en Irán.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, la Reserva Federal dejó el miércoles sin cambios los tipos de interés, como se esperaba, aunque la reunión registró el mayor número de disensiones respecto a la política monetaria adoptada desde 1992.

Por sectores, hoy predominaron las pérdidas, encabezadas por las empresas de energía (-1,31 %), y se mantuvieron en verde solo las tecnológicas (1,41 %) y las de bienes no esenciales (0,51 %).

Exxon Mobil y Chevron, las dos principales petroleras de EE.UU., reportaron hoy reducciones de beneficio en el primer trimestre, golpeadas por la volatilidad de los precios del crudo.

Exxon bajó hoy un 1 % y Chevron un 1,4 %.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 3 %, hasta 101,94 dólares el barril, tras conocerse que Irán ha enviado a EE.UU. una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, según la agencia oficial IRNA.

Por su parte, Apple subió un 3,3 % en una reacción a sus resultados publicados ayer, que encajaron con lo esperado, así como a la confianza expresada por el consejero delegado, Tim Cook, en su sucesor, John Ternus.

Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft, las otras 'Big Tech', divulgaron esta semana incrementos trimestrales en los beneficios y mayores previsiones de gastos de capital para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En conjunto, dejando de lado a Apple, que tiene menos peso que las demás en la IA, las 'Big Tech' prevén gastar ya unos 700.000 millones de dólares en gastos de capital en el actual ejercicio.

En otros mercados, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años bajaba al 4,38 %, el oro bajaba a 4.622 dólares la onza, el bitcóin subía a 78.317 dólares y el euro se cambiaba a 1,1721 dólares.