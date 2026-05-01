Gasolina y gasoil suben hasta RD$ 9.00 por galón desde este sábado 2 de mayo

Los precios de los combustibles subirán hasta RD$ 9.00 por galón a partir de este sábado 2 de mayo, según dispuso el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la semana del 2 al 8 de mayo de 2026. La gasolina premium y el gasoil óptimo registrarán los mayores incrementos, con RD$ 9.00 cada uno, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$ 7.00 por galón.

El alza responde a los aumentos registrados en los precios internacionales del petróleo, impulsados por la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados globales.

GLP y gas natural, sin cambios

Para proteger a los hogares dominicanos y al sector del transporte, el Gobierno destinó RD$ 1,421.4 millones en subsidios que permitieron absorber el 100% del alza en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), manteniéndolo sin variación. El gas natural también se mantiene en su precio actual.

En lo que va del año, el Estado ha destinado más de RD$ 12,000 millones en subsidios a los combustibles, como parte del esfuerzo por contener el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

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Medidas de austeridad para sostener el subsidio

El Gobierno señaló que este esfuerzo ha sido posible gracias a medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, que han permitido reasignaciones presupuestarias sin comprometer el funcionamiento del Estado ni el crecimiento económico.

Entre las medidas contempladas se incluyen restricciones en gastos operativos, adquisición de vehículos, servicios y contrataciones, eventos, viáticos, pasajes, combustibles y publicidad. Adicionalmente, el Ejecutivo dispuso generar una disponibilidad cercana a RD$ 40,000 millones mediante la revisión, ajuste o reducción de apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas.

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