La Bolsa de Nueva York (NYSE) cerró este martes con un comportamiento desigual de sus principales indicadores, en una jornada marcada por las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, la evolución de los precios del petróleo y las expectativas de los inversores sobre las grandes empresas tecnológicas.

El Nasdaq Composite y el índice S&P 500 terminaron con ganancias, mientras que el Dow Jones Industrial Average registró pérdida: el S&P 500 subió un 0,56 %, el Nasdaq Composite avanzó un 0,97 % y el Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,18 %.

La evolución de los mercados reflejó una recuperación de las acciones tecnológicas, que ayudó a impulsar al Nasdaq, pese a las pérdidas registradas por algunos de los principales valores de Wall Street.

Nvidia y las tecnológicas impulsan el Nasdaq

Entre los movimientos empresariales más destacados figuraron las ganancias de Nvidia, cuyas acciones avanzaron un 2,2 %; Broadcom, con un 2,8 %, y AMD, que subió un 4,2 %.

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En contraste, Apple perdió un 2,6 %, después de advertir que el encarecimiento de los chips de memoria, impulsado por la demanda de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, presionará sus márgenes de beneficios.

Palantir también terminó con pérdidas del 1,6 %, pese a presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas del mercado.

Elecciones y petróleo, entre los factores de la jornada

Los inversores mantuvieron su atención en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran este martes en Estados Unidos, cuyos resultados podrían influir en las expectativas sobre la política fiscal, la regulación empresarial y el gasto público.

Otro elemento de incidencia fue el petróleo. El crudo estadounidense y el Brent continuaron bajo presión ante las expectativas de avances diplomáticos relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent terminó en torno a los 103,60 dólares por barril

La jornada dejó así un balance favorable para los valores tecnológicos y el mercado en general, aunque el retroceso del Dow Jones evidenció que la recuperación no alcanzó por igual a todos los sectores.

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