La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) cerró este lunes 2 de noviembre con un comportamiento mixto, en una jornada marcada por la recuperación de algunos sectores, la volatilidad de las acciones tecnológicas y el descenso de los precios del petróleo.

El mercado inició la sesión con ganancias, impulsado por una mayor estabilidad de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y las expectativas de una posible distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, durante la jornada el comportamiento de los principales índices perdió fuerza.

La jornada terminó con una diferencia entre el comportamiento del mercado en general y el de las grandes compañías tecnológicas. El Dow Jones Industrial Average registró un avance cercano al 0.8 %, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron alrededor de un 0.3 %.

El petróleo y las negociaciones con Irán

Uno de los principales factores que favorecieron el ánimo de los inversionistas fue la caída del petróleo. El barril de Brent descendió un 7.6 %, hasta situarse en 104.77 dólares, ante las expectativas de que puedan reanudarse las negociaciones para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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La reducción de los precios energéticos favoreció especialmente a las aerolíneas y las compañías de cruceros, cuyos costos operativos están estrechamente relacionados con el combustible.

Las acciones tecnológicas volvieron a mostrar inestabilidad, en medio de las preocupaciones sobre el elevado gasto de las grandes empresas en inteligencia artificial y la rentabilidad futura de esas inversiones.

Marvell Technology sufrió una caída del 13.9 % después de anunciar la adquisición de Lumentum, mientras que las acciones de esta última retrocedieron un 17.7 %.

Apple también perdió terreno antes de presentar sus resultados trimestrales. Nvidia, por su parte, estuvo entre las compañías afectadas por los cambios de tendencia durante la sesión.

Inversionistas pendientes de elecciones y resultados empresariales

La atención de Wall Street se concentra ahora en las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre, y en una semana cargada de presentaciones de resultados empresariales.

Entre los acontecimientos más esperados figuran los resultados de Apple y Palantir, así como los próximos datos económicos sobre el empleo estadounidense.

La sesión del lunes dejó una señal de cautela: aunque el Dow Jones consiguió avanzar y numerosos valores registraron ganancias, las dificultades de las empresas tecnológicas impidieron una recuperación uniforme de los principales indicadores bursátiles

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