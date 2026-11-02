Depósitos en dólares en la banca dominicana alcanzan los US$ 17,867 millones

Los depósitos en moneda extranjera en los bancos múltiples de República Dominicana alcanzaron los US$ 17,867 millones en agosto de 2026, tras registrar un crecimiento promedio anual de 11 % durante los últimos ocho años, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
El monto representa el 34 % de las captaciones de la banca múltiple y supone un incremento de US$ 2,310 millones respecto a agosto de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 15 %, el mayor registrado desde 2020, cuando el aumento fue de 22 %.
Del total de los depósitos en moneda extranjera, US$ 10,797.67 millones corresponden a cuentas de ahorro, mientras que US$ 7,069.45 millones están colocados a plazo. Estas cifras representan aproximadamente el 60 % y el 40 %, respectivamente.
De acuerdo con un informe de la Dirección Técnica de la ABA, las captaciones en moneda extranjera equivalían a RD$ 1,062,200 millones en agosto de 2026, frente a un total de RD$ 3,133,241 millones captados por los bancos múltiples.
La asociación señaló que entre los factores que podrían explicar el crecimiento de estos depósitos figuran el comportamiento de las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa, así como la preferencia de personas y empresas por mantener recursos en divisas para atender sus necesidades financieras.
El informe fue publicado a propósito del Día Mundial del Ahorro, celebrado el 31 de octubre.
Evolución de los depósitos
La ABA indicó que entre 2018 y 2022 las cuentas de ahorro explicaron cerca del 90 % del crecimiento de las captaciones en moneda extranjera, al pasar de US$ 5,222 millones a US$ 9,020 millones.
En ese período, las cuentas de ahorro en moneda extranjera representaron, en promedio, el 55 % de los depósitos de ahorro, frente al 45 % correspondiente a los depósitos en pesos dominicanos.
Sin embargo, a partir de 2023 los depósitos a plazo adquirieron mayor protagonismo en el crecimiento de las captaciones en dólares. Sus saldos pasaron de US$ 3,094 millones en 2022 a US$ 7,069 millones en agosto de 2026, lo que representó cerca del 70 % del incremento registrado en esa etapa.
Las cuentas de ahorro también mostraron un mayor dinamismo en 2026. Entre diciembre de 2025 y agosto de este año aumentaron US$1,610 millones, equivalente a un crecimiento de 17.5 %.
La ABA destacó que el ahorro contribuye a la estabilidad de las finanzas personales y familiares, además de constituir una fuente de recursos para financiar las actividades productivas y apoyar el crecimiento económico.
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