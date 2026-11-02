Depósitos en dólares en la banca dominicana alcanzan los US$ 17,867 millones

Los depósitos en moneda extranjera en los bancos múltiples de República Dominicana alcanzaron los US$ 17,867 millones en agosto de 2026, tras registrar un crecimiento promedio anual de 11 % durante los últimos ocho años, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El monto representa el 34 % de las captaciones de la banca múltiple y supone un incremento de US$ 2,310 millones respecto a agosto de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 15 %, el mayor registrado desde 2020, cuando el aumento fue de 22 %.

Del total de los depósitos en moneda extranjera, US$ 10,797.67 millones corresponden a cuentas de ahorro, mientras que US$ 7,069.45 millones están colocados a plazo. Estas cifras representan aproximadamente el 60 % y el 40 %, respectivamente.

De acuerdo con un informe de la Dirección Técnica de la ABA, las captaciones en moneda extranjera equivalían a RD$ 1,062,200 millones en agosto de 2026, frente a un total de RD$ 3,133,241 millones captados por los bancos múltiples.

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La asociación señaló que entre los factores que podrían explicar el crecimiento de estos depósitos figuran el comportamiento de las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa, así como la preferencia de personas y empresas por mantener recursos en divisas para atender sus necesidades financieras.

El informe fue publicado a propósito del Día Mundial del Ahorro, celebrado el 31 de octubre.

Evolución de los depósitos

La ABA indicó que entre 2018 y 2022 las cuentas de ahorro explicaron cerca del 90 % del crecimiento de las captaciones en moneda extranjera, al pasar de US$ 5,222 millones a US$ 9,020 millones.

En ese período, las cuentas de ahorro en moneda extranjera representaron, en promedio, el 55 % de los depósitos de ahorro, frente al 45 % correspondiente a los depósitos en pesos dominicanos.

Sin embargo, a partir de 2023 los depósitos a plazo adquirieron mayor protagonismo en el crecimiento de las captaciones en dólares. Sus saldos pasaron de US$ 3,094 millones en 2022 a US$ 7,069 millones en agosto de 2026, lo que representó cerca del 70 % del incremento registrado en esa etapa.

Las cuentas de ahorro también mostraron un mayor dinamismo en 2026. Entre diciembre de 2025 y agosto de este año aumentaron US$1,610 millones, equivalente a un crecimiento de 17.5 %.

La ABA destacó que el ahorro contribuye a la estabilidad de las finanzas personales y familiares, además de constituir una fuente de recursos para financiar las actividades productivas y apoyar el crecimiento económico.

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