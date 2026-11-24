La Bolsa de Nueva York (NYSE) cerró este martes con resultados dispares. El índice industrial Dow Jones avanzó 421,18 puntos, equivalentes a un 0,85 %, hasta situarse en 50.016,49 puntos.

En contraste, el Standard & Poor’s 500 (S&P 500) retrocedió 35,19 puntos, un 0,49 %, y terminó en 7.201,98 unidades. El Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, perdió 359,76 puntos, equivalentes a un 1,49 %, hasta los 23.730,37 puntos.

La jornada estuvo marcada por las pérdidas de las empresas tecnológicas, que devolvieron parte de las ganancias registradas el lunes, cuando las acciones de Nvidia protagonizaron un fuerte repunte.

Los títulos de Nvidia cayeron un 7,3 %, mientras que el sector tecnológico retrocedió un 3 %, convirtiéndose en el de peor desempeño entre los sectores del S&P 500.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los inversionistas también mostraron cautela ante la posibilidad de que el Gobierno estadounidense anuncie nuevos aranceles a las importaciones procedentes de 16 socios comerciales.

La eventual imposición de gravámenes sobre una amplia variedad de productos añadió incertidumbre a los mercados.

A esto se sumó la preocupación por el elevado endeudamiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y las dudas sobre la rentabilidad de las grandes inversiones en centros de datos e infraestructura tecnológica.

En contraste, algunas empresas minoristas registraron avances. Entre ellas destacó Abercrombie & Fitch, después de elevar sus previsiones de beneficios.

Los mercados también estuvieron atentos a la evolución de la confianza de los consumidores estadounidenses, que en noviembre alcanzó su nivel más alto en casi dos años.

Los inversionistas esperan ahora los próximos datos económicos de Estados Unidos, particularmente el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), considerado el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.

La sesión reflejó así una corrección de las acciones tecnológicas después del fuerte avance del lunes, sin que el retroceso de esos valores impidiera que el Dow Jones terminara la jornada en terreno positivo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más