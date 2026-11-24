El Gobierno no contempla impulsar una nueva reforma fiscal durante la actual gestión. Así lo afirmó este martes el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien sostuvo que las medidas aprobadas este año mediante el plan anticrisis agotaron el margen de cambios tributarios de la administración.

«La reforma fiscal es un tema cerrado para el Gobierno. Ya con lo que hicimos este año entendemos que agotamos las cuotas con el tema fiscal», expresó el funcionario al ser consultado durante un taller sobre pobreza multidimensional.

Díaz indicó que en 2027 el Gobierno tendrá que administrar los recursos disponibles y mantener la estabilidad de las cuentas públicas. Al referirse a la suficiencia de esos fondos, respondió: «Haremos que alcance».

El ministro aseguró que las autoridades procurarán mantener el déficit fiscal entre el 3 % y el 3.5 % del producto interno bruto (PIB) y que, si resulta necesario, realizarán ajustes para permanecer dentro de ese rango.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La posición del funcionario supone descartar, al menos por ahora, una reforma tributaria adicional, pese a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad de avanzar en cambios estructurales para fortalecer las finanzas públicas.

Qué incluye el plan anticrisis

El plan al que se refirió Díaz fue aprobado mediante la Ley 30-26, de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

Entre sus principales disposiciones figura el aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) empresarial del 27 % al 30 % para las compañías con ingresos anuales de al menos RD$1,000 millones. Este incremento se aplicará durante los ejercicios fiscales de 2026, 2027 y 2028.

La legislación también estableció cambios para reducir la carga tributaria de los pequeños negocios. A partir de 2027, las microempresas quedarán exentas del pago de anticipos del ISR, mientras que las pequeñas empresas podrán realizar esos pagos en tres cuotas anuales, en lugar de doce.

Para las personas físicas, la ley elevó a RD$480,000 anuales el monto exento del impuesto sobre la renta y dispuso que la escala se ajuste por inflación. También amplió el límite de deducción por gastos educativos y estableció una amnistía fiscal cuyo plazo para solicitar acogerse vence el 31 de diciembre de 2026.

Díaz defendió la aprobación de estas disposiciones y afirmó que República Dominicana logró concretar cambios tributarios en un contexto regional en el que otros países han tenido dificultades para aprobar reformas. Según sus declaraciones, desde 2020 diez países de América Latina intentaron impulsar iniciativas de ese tipo y nueve no consiguieron aprobarlas.

El Gobierno apuesta a la disciplina fiscal

El ministro sostuvo que la administración mantendrá la disciplina presupuestaria y que no pondrá en riesgo la estabilidad fiscal. También atribuyó parte de la mejoría en la calificación de riesgo del país a las medidas adoptadas.

Sin embargo, el compromiso de manejarse con los recursos disponibles en 2027 plantea el reto de atender las necesidades de gasto público, sostener la inversión y responder a las presiones económicas sin recurrir a una nueva reforma tributaria.

Díaz ha defendido que las decisiones fiscales deben procurar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el impacto de las medidas sobre la población y las empresas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más