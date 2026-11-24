El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que el Gobierno ha reducido gradualmente los subsidios a los combustibles, al pasar de un promedio semanal de RD$ 1,500 millones durante 15 semanas a unos RD$900 millones en las últimas semanas.

Díaz ofreció estas declaraciones durante un taller sobre la comprensión de la pobreza multidimensional, donde fue consultado sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el costo de los subsidios. El funcionario explicó que el organismo realizó recientemente su evaluación anual de la economía dominicana, durante la cual sostuvo reuniones con instituciones gubernamentales y representantes del sector privado.

El ministro señaló que el FMI emite recomendaciones generales, pero que corresponde a cada Gobierno tomar las decisiones de política económica. En ese sentido, sostuvo que la administración dominicana ha procurado mantener un equilibrio entre el traslado de los aumentos de los precios internacionales de los combustibles al mercado local y la aplicación de subsidios para amortiguar su impacto en los consumidores.

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Según indicó, los subsidios a los combustibles rondarían los RD$ 50,000 millones durante este año. Afirmó que, sin esos recursos, la inflación habría sido más del doble, debido al impacto que tendría el aumento de los carburantes en los precios de bienes y servicios.

Explicó, además, que el Gobierno ha prestado atención al gasoil, debido a su incidencia en el transporte y el sector agropecuario. "¿Cuál es la alternativa? Subir de golpe los combustibles. Eso subiría el transporte", expresó al defender la decisión de mantener las ayudas en lugar de trasladar inmediatamente a los consumidores las variaciones de los precios internacionales.

El ministro también señaló que la economía dominicana mantiene un crecimiento superior al 4 %, que el tipo de cambio se ha apreciado y que las reservas internacionales del Banco Central presentan un comportamiento favorable. Asimismo, aseguró que la inversión pública se ha mantenido durante el año.

Reiteró que la reducción de los subsidios se ha realizado de manera gradual y defendió el equilibrio entre los recursos destinados a estas ayudas y el impacto que tendría un incremento más pronunciado de los combustibles en la economía dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más