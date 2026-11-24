La segunda modificación del Presupuesto General del Estado de 2026 aumentaría el déficit fiscal del Gobierno Central en RD$ 85,393 millones, como resultado de una reducción de RD$ 31,293 millones en los ingresos estimados y un incremento del gasto de RD$ 54,100 millones.

El 81.3 % del aumento del gasto solicitado, equivalente a RD$ 44,000 millones, estaría destinado a cubrir el subsidio a los combustibles, una política con la que el Gobierno busca amortiguar el impacto del encarecimiento de los hidrocarburos en medio de la crisis internacional.

Con las dos modificaciones presupuestarias, el gasto total aumentaría RD$ 95,078.3 millones respecto al presupuesto inicial aprobado mediante la Ley 99-25, al pasar de RD$ 1 billón 622,833.4 millones a RD$ 1 billón 717,911.7 millones.

Asimismo, las fuentes financieras subirían RD$ 75,667.4 millones, hasta alcanzar RD$ 477,435.2 millones.

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Aunque el Poder Ejecutivo plantea cubrir el 60 % del incremento del déficit con disponibilidades de períodos anteriores, el proyecto también solicita autorización para aumentar la colocación de títulos valores, lo que supondría un mayor endeudamiento bruto.