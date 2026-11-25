Wall Street cerró con resultados mixtos este miércoles 25 de noviembre, en una sesión de fuertes oscilaciones en la que el Dow Jones logró avanzar, mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite terminaron con pérdidas, afectados por la presión sobre las acciones tecnológicas y la incertidumbre económica y comercial.

De acuerdo con los datos preliminares publicados por Reuters, el Dow Jones Industrial Average ganó 155,20 puntos, equivalentes al 0,31 %, hasta situarse en 50.173,90 puntos.

En contraste, el S&P 500 perdió 18,01 puntos, un 0,25 %, y terminó en 7.183,08 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 154,10 puntos, equivalentes al 0,65 %, para cerrar en 23.579,44 puntos.

Las tecnológicas encabezaron las pérdidas

La presión sobre las empresas tecnológicas y, particularmente, sobre las vinculadas con la inteligencia artificial, condicionó el comportamiento de los mercados durante buena parte de la jornada.

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El Nasdaq llegó a registrar pérdidas superiores al 4 % durante las primeras horas de negociación, mientras el índice Nasdaq 100 se acercó brevemente al umbral de un mercado bajista, al retroceder un 20 % desde su máximo histórico de cierre.

Las acciones de Nvidia y otras compañías del sector de semiconductores estuvieron entre las más afectadas por las ventas. Las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y la posibilidad de un mayor escrutinio regulatorio aumentaron la cautela de los inversionistas.

Sin embargo, las compras de oportunidad permitieron que los principales índices tecnológicos y el S&P 500 recuperaran parte del terreno perdido durante la sesión.

Nuevos aranceles y preocupaciones económicas

Otro factor que incidió en el comportamiento bursátil fue el anuncio de nuevas propuestas arancelarias del Gobierno estadounidense, dirigidas a productos procedentes de 14 socios comerciales.

La iniciativa reavivó las preocupaciones sobre las tensiones comerciales internacionales y sus posibles consecuencias para las empresas, los precios y el crecimiento económico.

Los inversionistas también evaluaron los datos económicos estadounidenses, entre ellos el crecimiento del producto interno bruto durante el tercer trimestre y el comportamiento de la inflación en octubre.

La persistencia de las presiones inflacionarias reforzó las expectativas de que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en diciembre y volver a hacerlo a comienzos de 2027.

Wall Street cierra por Acción de Gracias

La negociación de este miércoles se desarrolló antes del feriado del Día de Acción de Gracias, por lo que los mercados financieros estadounidenses permanecerán cerrados este jueves 26 de noviembre.

Las operaciones se reanudarán el viernes 27, aunque con una jornada reducida, de acuerdo con el calendario bursátil estadounidense.

Los resultados de este miércoles reflejaron la cautela de los inversionistas ante las perspectivas de inflación, las decisiones comerciales de Washington y las dudas sobre las valoraciones de las compañías tecnológicas.

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