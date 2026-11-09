Wall Street cerró este lunes con importantes ganancias en sus principales indicadores, impulsado por el descenso de los precios del petróleo, que contribuyó a reducir las preocupaciones sobre la inflación y favoreció la recuperación de las acciones tecnológicas.

El índice industrial Dow Jones avanzó 1.131,81 puntos, equivalentes a un 2,21 %, hasta situarse en 52.417,54 puntos.

El S&P 500 ganó 177,81 puntos, un 2,41 %, y terminó la jornada en 7.554,67 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite subió 656,06 puntos, un 2,67 %, hasta las 25.235,49 unidades.

La jornada representó un fuerte rebote para los mercados estadounidenses después de las pérdidas registradas durante la semana anterior, cuando las preocupaciones sobre una posible regulación más estricta de la inteligencia artificial afectaron especialmente a las empresas tecnológicas.

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El petróleo favorece la recuperación bursátil

La caída de los precios del crudo fue uno de los principales factores que impulsaron las compras en Wall Street. El retroceso del petróleo contribuyó a moderar los temores de que las presiones inflacionarias obliguen a la Reserva Federal a mantener una política monetaria más restrictiva.

Los inversores también reaccionaron a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien restó posibilidades a una reanudación de los ataques contra Irán mientras avanzan las conversaciones.

Los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron en terreno positivo. Las mayores ganancias correspondieron a las empresas industriales y de consumo discrecional, cuyos indicadores sectoriales avanzaron más de un 3 %.

Nvidia cae mientras repuntan otras tecnológicas

En contraste con el comportamiento general del mercado, Nvidia retrocedió alrededor de un 6 %, convirtiéndose en una de las principales excepciones dentro del repunte tecnológico.

La compañía afronta interrogantes relacionados con su director ejecutivo, Jensen Huang, después de que se anunciara una investigación interna sobre una posible operación de inteligencia extranjera que habría tenido como objetivo al empresario.

Otras compañías del sector de semiconductores registraron fuertes avances. Advanced Micro Devices (AMD) subió aproximadamente un 13 %, mientras que Broadcom avanzó cerca de un 9 %.

El índice de semiconductores de Filadelfia, que agrupa a importantes fabricantes de chips, ganó más de un 6 %, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana anterior.

Los inversores esperan nuevos datos de inflación

La atención de los mercados se dirige ahora hacia los próximos indicadores económicos estadounidenses. El Departamento de Trabajo tiene previsto publicar el martes los datos del índice de precios al consumidor (IPC) correspondientes a octubre, mientras que el viernes divulgará el índice de precios al productor (IPP).

Estas cifras serán determinantes para evaluar la evolución de la inflación y las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Los inversores también mantienen la atención sobre las consecuencias de los resultados electorales de medio mandato y su posible impacto en la regulación de la inteligencia artificial.

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