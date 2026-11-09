La Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP) reclamó al Gobierno el cumplimiento de la Ley 199-02, que establece el pago del bono navideño a los obreros del sector, y pidió garantías de participación laboral en los proyectos de modernización y operación de las terminales portuarias del país.

El reclamo fue presentado por Silvio Ureña Mendoza, presidente de la organización, durante el XVI Congreso de la Federación, en el que participaron delegados de las 62 organizaciones sindicales que la integran.

Ureña Mendoza afirmó que los montos que reciben los trabajadores por concepto del bono están por debajo de las cantidades que, según la federación, les corresponden conforme a la legislación.

Explicó que los trabajadores empadronados en la Caja de Pensiones reciben aproximadamente RD$ 10,235, mientras que los no empadronados perciben alrededor de RD$ 7,600. La organización reclama que los pagos sean de RD$ 20,000 y RD$ 15,000, respectivamente.

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El dirigente sindical indicó que la Federación ha realizado gestiones ante los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Autoridad Portuaria Dominicana y la Dirección General de Presupuesto, pero que todavía no ha obtenido una solución.

“Los trabajadores portuarios no estamos pidiendo un favor ni una dádiva. Estamos exigiendo que el Gobierno cumpla una ley que constituye una conquista de nuestro sector”, expresó.

Reclaman participación en los nuevos proyectos portuarios

Otra de las demandas de la Federación está relacionada con las operaciones del muelle de Samaná, cuya construcción y adecuación avanzan sin que, según denunció Ureña Mendoza, se haya establecido un diálogo efectivo con los sindicatos para garantizar la incorporación de los trabajadores.

El presidente de la FDTP pidió a las autoridades convocar a las organizaciones sindicales antes de la entrada en funcionamiento de las instalaciones y advirtió que el sector no aceptará quedar excluido de las nuevas operaciones.

“No queremos detener el desarrollo ni oponernos a las inversiones. Queremos ser parte de ese desarrollo”, sostuvo.

La organización también extendió sus reclamos a los puertos de Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Boca Chica, donde demanda atención a sus planteamientos, reparación de las instalaciones y garantías para preservar las oportunidades de empleo.

Ureña Mendoza recordó las gestiones de la Federación en defensa de los trabajadores pensionados y de quienes han dedicado su vida a las actividades portuarias. También destacó las acciones realizadas ante el presidente del Senado en torno a la legislación sobre residuos sólidos, en las que participaron organizaciones sindicales, iglesias y entidades sin fines de lucro.

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