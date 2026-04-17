Wall Street cerró este viernes con sólidas ganancias en sus tres principales índices, en una jornada que estuvo dominada por un solo catalizador: el anuncio de Irán de que el Estrecho de Ormuz queda "completamente abierto" al tráfico comercial durante el período de cese al fuego vigente.

Los números del cierre de la jornada fueron contundentes:

S&P 500 : +1.5%, cerrando en zona de máximos históricos

: +1.5%, cerrando en zona de máximos históricos Dow Jones Industrial Average : +686 puntos (+1.4%)

: +686 puntos (+1.4%) Nasdaq 100 : +0.73%, extendiendo su racha ganadora a 13 sesiones consecutivas , algo que no ocurría desde hace años

El catalizador fue el anuncio del canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, quien publicó en la red social X que "en línea con el cese al fuego en el Líbano, el paso de todos los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto por el período restante de la tregua".

La noticia sacudió los mercados de manera inmediata. El petróleo Brent se desplomó un 13% hasta los US$86.30 por barril, su nivel más bajo desde la primera semana de marzo. El WTI estadounidense cerró en US$79.20 por barril.

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El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, había sido prácticamente clausurado por Irán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, lo que disparó los precios de la energía y reavivó los temores inflacionarios a nivel global.

Balance de la semana del 14 al 17 de abril

Fue una semana excepcional para Wall Street, marcada por la combinación de señales de distensión en Medio Oriente y una temporada de resultados corporativos que superó expectativas.

Lunes 13 de abril — Los mercados abrieron con cautela ante los riesgos en Medio Oriente, con el S&P 500 retrocediendo levemente mientras los inversores aguardaban novedades sobre las negociaciones entre Washington y Teherán.

Martes 14 de abril — Fuerte rebote. El S&P 500 subió 1.2% (81.14 puntos, hasta 6,967.38), el Dow Jones ganó 0.7% (317.74 puntos, hasta 48,535.99) y el Nasdaq Composite trepó 2% (455.35 puntos, hasta 23,639.08), impulsado por las grandes tecnológicas y el optimismo ante un posible acuerdo con Irán.

Miércoles 15 de abril — Nuevos récords históricos. El S&P 500 avanzó 0.8% (55.57 puntos, hasta 7,022.95) y el Nasdaq Composite subió 1.6% (376.93 puntos, hasta 24,016.02), marcando cierres récord por primera vez desde el 29 de octubre. El Dow Jones cedió levemente, 72.27 puntos (-0.15%), hasta 48,463.72. Bank of America y Morgan Stanley publicaron ganancias superiores a las esperadas.

Jueves 16 de abril — La racha continuó con el S&P 500 y el Nasdaq extendiendo ganancias, sostenidos por el optimismo ante un posible cese al fuego y la continuación de la temporada de resultados corporativos.

Viernes 17 de abril — Cierre de semana al alza con el anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz como gran detonante (ver datos arriba).

Con la geopolítica dando señales de alivio y los grandes bancos reportando resultados sólidos, el mercado pone ahora la atención en los próximos reportes de las grandes tecnológicas —los llamados "Siete Magníficos"— que comenzarán a publicar sus cifras del primer trimestre en los próximos días.

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