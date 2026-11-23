Wall Street cerró este lunes 23 de noviembre con fuertes ganancias, impulsado por el repunte de las acciones tecnológicas después de que el consejo de administración de Nvidia restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

Las acciones de Nvidia se dispararon un 31 %, en una de las mayores subidas diarias de su historia, lo que contribuyó a revertir las pérdidas que habían afectado al mercado durante la semana anterior.

El índice industrial Dow Jones avanzó 1,568.61 puntos, equivalentes a un 3.26 %, y terminó la sesión en 49,715.94 puntos.

El S&P 500 ganó 340.51 puntos, un 4.92 %, hasta situarse en 7,250.38 unidades, mientras que el Nasdaq Composite registró el mayor avance de los tres principales indicadores, con una subida de 1,505.02 puntos, equivalente a un 6.65 %, para cerrar en 24,122.76 puntos.

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La decisión de Nvidia de restituir a Huang, quien había renunciado al cargo a principios de mes, reactivó la confianza de los inversionistas en el fabricante de semiconductores, considerado una de las empresas fundamentales del negocio de la inteligencia artificial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había conseguido un acuerdo con el consejo de administración de Nvidia para facilitar el regreso de Huang.

El efecto se extendió a otras compañías tecnológicas. El índice de semiconductores de Filadelfia avanzó un 13 %, mientras que el sector de tecnologías de la información del S&P 500 ganó un 9.1 %, el mayor avance entre los sectores que integran el indicador.

Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet también registraron importantes ganancias. CoreWeave, empresa dedicada a la infraestructura de computación en la nube y los centros de datos, avanzó un 20.2 %.

La recuperación se produjo después de una semana de fuertes ventas, durante la cual el Dow Jones y el S&P 500 entraron en territorio de corrección, al caer más de un 10 % desde sus máximos históricos de cierre. El Nasdaq, por su parte, se había acercado al umbral que define técnicamente un mercado bajista.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones que subieron superaron a las que bajaron en una proporción de 4.8 a 1, reflejo de la amplitud del repunte.

Sin embargo, los inversionistas mantienen sus reservas sobre la sostenibilidad de las valoraciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la capacidad de estas para convertir sus elevadas inversiones en beneficios suficientes.

La atención del mercado se trasladará ahora al informe sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), previsto para este miércoles, un indicador relevante para evaluar la inflación y las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

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