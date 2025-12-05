La Bolsa de Nueva York terminó alza el viernes y con la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) la próxima semana, en momentos en que el mercado anticipa un recorte de las tasas de interés.

El índice Dow Jones ganó un 0,22%, el tecnológico Nasdaq subió un 0,31% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,19%.

El índice de precios del Gasto de Consumo Personal (GCP), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, aumentó un 2,9% en los doce meses hasta septiembre, en línea con las expectativas.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 2,8% durante el mismo período, una décima de punto porcentual menos de lo previsto por los economistas.

Los datos de inflación del viernes y los informes del mercado laboral de principios de esta semana se tendrán en cuenta en las deliberaciones cuando los miembros del comité de política monetaria de la Fed se reúnan por última vez este año el próximo martes y miércoles. Los inversores esperan que los funcionarios reduzcan su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual el miércoles.

