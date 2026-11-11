Wall Street cerró este miércoles con ganancias en sus principales indicadores, impulsada por la recuperación de las acciones tecnológicas y el renovado optimismo de los inversores sobre las perspectivas de la inteligencia artificial (IA).

El Nasdaq Composite encabezó los avances, con una subida de 418,91 puntos, equivalente al 1,66 %, hasta situarse en 25.483,04 unidades.

El índice S&P 500 ganó 84,40 puntos, un 1,12 %, y terminó la jornada en 7.605,33 unidades. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average avanzó 15,42 puntos, un 0,03 %, hasta los 52.248,80 puntos.

La recuperación estuvo liderada por las empresas tecnológicas, después de varias sesiones de incertidumbre relacionadas con las elevadas inversiones en inteligencia artificial y las dudas sobre su rentabilidad.

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CoreWeave impulsa el optimismo tecnológico

Uno de los principales protagonistas de la jornada fue CoreWeave, empresa especializada en infraestructura de computación en la nube para inteligencia artificial, cuyas acciones subieron aproximadamente un 23 %.

La compañía anunció que espera alcanzar la rentabilidad en 2028, una perspectiva que contribuyó a aliviar las preocupaciones de los inversores sobre su expansión financiada mediante deuda y la sostenibilidad de la demanda de servicios vinculados con la IA.

El avance de CoreWeave favoreció a otras compañías del sector y ayudó a recuperar el interés por las acciones relacionadas con los centros de datos y los semiconductores.

El sector tecnológico del S&P 500 avanzó un 2,9 %, reflejando el protagonismo de estas empresas en la recuperación bursátil.

Nvidia recupera terreno

Las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 4 %, recuperándose parcialmente de las pérdidas registradas en las sesiones anteriores.

La compañía continúa bajo escrutinio en Washington por las gestiones de su director ejecutivo, Jensen Huang, a favor de flexibilizar las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips de inteligencia artificial hacia China.

También persisten interrogantes después de informaciones sobre una presunta operación de espionaje china que habría tenido como objetivo al ejecutivo. Pekín calificó de infundadas esas acusaciones.

Petróleo y expectativas sobre los tipos de interés

En el mercado energético, el petróleo estadounidense de referencia WTI subió un 2,39 %, hasta los 88,08 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó un 2,68 %, hasta los 93,94 dólares.

En el mercado cambiario, el índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, ganó un 0,64 %, hasta los 102,86 puntos.

Los inversores también mantuvieron su atención en la Reserva Federal (Fed), ante las expectativas de un nuevo incremento de los tipos de interés en diciembre, alimentadas por los datos de inflación superiores a lo previsto y los comentarios de funcionarios del banco central.

El mercado de bonos del Tesoro estadounidense permaneció cerrado este miércoles por la conmemoración del Día de los Veteranos (Veterans Day), aunque las operaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq se desarrollaron normalmente.

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