El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, afirmó que el fortalecimiento de la libre competencia es clave para que República Dominicana avance hacia mayores niveles de desarrollo económico y alcance lo que definió como una economía de «renta plena».

Durante la Semana de la Competencia 2026, el funcionario sostuvo que la existencia de mercados justos, transparentes y competitivos contribuye a consolidar el crecimiento económico y a generar condiciones favorables para la inversión.

Sanz Lovatón destacó el papel de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) en la regulación de los mercados y en la promoción de un entorno que facilite la entrada de nuevas inversiones y la diversificación de las existentes.

«El trabajo que realiza Pro-Competencia es esencial para regular la entrada a nuestro mercado de nuevas inversiones y la diversificación de las inversiones actuales. Este modelo ejemplifica la alianza virtuosa entre el sector público y el sector privado para alcanzar la renta plena», expresó.

El ministro también resaltó el desempeño de la economía dominicana, que, según indicó, registra un crecimiento superior al 4 % del producto interno bruto (PIB), frente a una expansión promedio cercana al 2 % en América Latina.

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Asimismo, señaló que la inversión extranjera directa alcanzó alrededor de US$ 5,000 millones y mantiene una trayectoria que podría superar ese nivel.

El funcionario atribuyó estos resultados a la capacidad de la economía dominicana para enfrentar factores externos, entre ellos las tensiones geopolíticas, las presiones sobre los precios de los hidrocarburos y la situación fronteriza con Haití.

Autoridades presentes en la Semana de la Competencia 2026.

Cooperación institucional

Sanz Lovatón valoró el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y ProCompetencia, presidida por María Elena Vázquez Taveras, para promover prácticas comerciales leales y fortalecer la protección de consumidores y emprendedores.

También consideró que la incorporación de buenas prácticas internacionales puede contribuir a dotar al Congreso Nacional y al Poder Judicial de herramientas para fortalecer el entorno de negocios.

«Existe en la República Dominicana un círculo virtuoso para hacer negocios, emprender y trabajar. Este es el momento de creer e invertir en nuestro país», manifestó.

La actividad reunió a representantes del Gobierno, el cuerpo diplomático, el sector judicial y el ámbito académico. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vázquez Taveras; los consejeros María Eliza Ortiz López y Francisco Pimentel; el director ejecutivo de la institución, Víctor Benavides; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y el cónsul general dominicano en Nueva York, Jesús «Chú» Vásquez Martínez.

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