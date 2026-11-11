La economía dominicana acumuló un crecimiento de 4.6 % entre enero y septiembre de 2026, impulsada por el desempeño de sectores como la construcción y la explotación de minas y canteras, según informó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una reunión con la delegación encabezada por Michael Perks, en el marco de la evaluación del Artículo IV, Valdez Albizu indicó que la actividad económica registró una expansión de 5.6 % en septiembre. Para el cierre del año, el Banco Central proyecta un crecimiento de alrededor de 4.5 %.

Entre las actividades que contribuyeron al resultado de septiembre, el gobernador mencionó la construcción, con un crecimiento de 18 %; la explotación de minas y canteras, con 17.9 %, y los servicios financieros, con 6.9 %.

Valdez Albizu atribuyó parte del desempeño económico a las actividades generadoras de divisas, cuyos ingresos estima en unos US$ 50,700 millones al finalizar 2026. Según expuso, ese flujo ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio y a una apreciación acumulada del peso de alrededor de 4 %.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inflación permanece por encima del rango meta

Aunque el gobernador prevé que la inflación vuelva al rango objetivo del Banco Central durante el cuarto trimestre, el indicador interanual se situó en 5.14 % en octubre, por encima de la meta de 4 % ± 1 %.

Valdez Albizu explicó que el comportamiento de los precios ha estado influido por el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La inflación alcanzó 5.67 % en junio y posteriormente se moderó hasta el nivel registrado en octubre.

La inflación subyacente también disminuyó durante ese período, al pasar de 4.96 % en junio a 4.54 % en octubre. Este indicador, de acuerdo con el gobernador, se ha mantenido dentro del rango meta.

El Banco Central proyecta que la inflación interanual retornará al objetivo durante el cuarto trimestre, apoyada en unas expectativas que, según Valdez Albizu, permanecen ancladas a la meta.

Proyecciones para las divisas y el crédito

En cuanto al sector externo, el gobernador estimó que el país recibirá unos US$12,600 millones en remesas y US$12,200 millones por turismo durante 2026. También proyectó ingresos por inversión extranjera directa de alrededor de US$5,349 millones.

El déficit de cuenta corriente, según las estimaciones presentadas a la misión del FMI, se situaría cerca de 1 % del producto interno bruto (PIB), una cifra que sería financiada casi cuatro veces por los flujos de inversión extranjera directa previstos.

Sobre el crédito, Valdez Albizu informó que los préstamos al sector privado en moneda nacional registraron un crecimiento interanual de alrededor de 7.6 % al cierre de octubre.

También señaló que el sistema financiero tenía un índice de solvencia de 18.97 % a junio, frente al mínimo regulatorio de 10 %. En ese mismo período, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 23.11 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA), en 2.90 %.

FMI destaca la estabilidad y la flexibilidad cambiaria

El jefe de la misión del FMI, Michael Perks, valoró el desempeño de la economía dominicana y mencionó la reciente mejora de la calificación crediticia soberana por parte de Fitch Ratings, que elevó al país de BB- a BB, con perspectiva estable.

Perks también destacó la mayor flexibilidad cambiaria y consideró positiva la decisión del Banco Central de aumentar en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, como medida preventiva ante las presiones inflacionarias y los posibles efectos de segunda vuelta.

La misión expresó su disposición a continuar colaborando con las autoridades dominicanas en el asesoramiento y la aplicación de políticas económicas y financieras.

La delegación del FMI estuvo integrada, además, por Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas sénior; Ilya Stepanov, economista, y Gerardo Peraza, representante residente del organismo en Centroamérica.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más