Cada mes, beneficiarios de los subsidios de Supérate se hacen la misma pregunta: “¿ya me depositaron?”. Para salir de dudas no es necesario hacer filas ni depender de terceros: con el número de cédula del titular se puede verificar el estatus del pago en minutos, utilizando los canales oficiales.

Consulta tarjeta Supérate

La vía más directa es consultar tu estatus como beneficiario en el portal oficial de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Paso a paso para consultar:

Entra al portal oficial de Supérate (superate.gob.do).

Busca la sección de consulta de beneficiarios.

Digita tu número de cédula.

El sistema te mostrará si estás registrado y el estado actualizado de tus subsidios.

Si prefieres orientación o tienes dificultades con la consulta en línea, también puedes llamar a *GOB (*462) desde cualquier celular para recibir asistencia y verificar el depósito.

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Cómo saber si tengo el depósito

Además de la consulta por cédula, hay otras opciones para confirmar si los fondos ya están disponibles en tu tarjeta:

Llamada gratuita al 462: permite confirmar tu estatus y recibir orientación sobre el pago.

Cajero automático: introduce la tarjeta Supérate en un cajero de la red habilitada para verificar el balance disponible.

Puntos afiliados: también puedes comprobar si hay fondos utilizando la tarjeta en establecimientos afiliados.

Qué hacer si no te aparece el pago de Supérate

Si en la fecha estimada el monto correspondiente a noviembre de 2026 no se refleja en tu tarjeta, estas son las recomendaciones:

Verifica tu estatus en el padrón, en el portal o llamando al *462.

Acude a una oficina de Supérate con tu cédula para solicitar información sobre tu caso.

Revisa si tu tarjeta Supérate está activa: una tarjeta vencida, bloqueada o no reclamada puede impedir que se refleje el depósito.

Reporta el inconveniente por *462 si confirmas que estás activo, pero el pago no se acreditó.

Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz: qué son y cuánto pueden depositar

Estos son tres de los subsidios que puedes ver reflejados en la tarjeta Supérate:

Aliméntate: apoyo para la compra de alimentos de la canasta básica, con una transferencia mensual de RD$ 1,650 por hogar.

Bono Gas Hogar: subsidio para cubrir parte del costo del gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar. El monto es de RD$ 475 mensuales.

Bono Luz: apoyo para complementar el pago del servicio eléctrico de los hogares beneficiarios. El monto depende de las condiciones del programa.

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