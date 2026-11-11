Alrededor de 40,000 empresas tienen acceso al crédito en el sistema financiero formal, frente a unas 400,000 personas jurídicas registradas en las cámaras de comercio del país, lo que representa aproximadamente un 10 %, informó Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos (SB).

La funcionaria consideró que esta proporción evidencia el margen que todavía existe para ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al financiamiento bancario.

Ramón explicó que el apoyo a estas empresas forma parte de los ejes del plan estratégico de la Superintendencia para el actual cuatrienio, mediante el diseño de herramientas que contribuyan a su inclusión en el sistema financiero formal.

Entre las iniciativas mencionó la ampliación de los servicios de ProUsuario para que las empresas también puedan consultar y aprovechar la información disponible en esa plataforma para la gestión de sus negocios. La institución ya trabaja en un proyecto piloto para habilitar esos accesos.

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También indicó que la Superintendencia ha emitido circulares dirigidas a facilitar que las mipymes puedan incorporarse al sistema bancario mediante productos de ahorro y acceder al crédito.

Una de esas disposiciones establece las cuentas básicas para mipymes, con requisitos simplificados de debida diligencia para agilizar su apertura. Otra circular habilita la posibilidad de abrir cuentas bancarias de manera virtual o remota.

Ramón señaló que la apertura de cuentas representa una de las dificultades que enfrentan estas empresas, debido a los trámites y el tiempo que requieren los procedimientos bancarios.

Para reducir esas barreras, la Superintendencia trabaja con las entidades supervisadas y organismos como las cámaras de comercio y producción, que concentran información sobre las empresas registradas en el país.

La funcionaria explicó que el objetivo es promover procesos más ágiles y aumentar la participación de las mipymes en el crédito formal.

Consideró que ampliar el acceso de estas empresas a los servicios financieros permitiría una mayor distribución de los recursos económicos y contribuiría al bienestar económico y social del país.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más