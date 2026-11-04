Wall Street cerró con fuertes ganancias este miércoles 4 de noviembre de 2026, después de que el Partido Demócrata conquistara el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio mandato, un resultado que redujo la incertidumbre política y favoreció las compras de acciones.

El Dow Jones Industrial Average subió 1,534.89 puntos, equivalentes al 2.97 %, y cerró en 53,321.61 unidades.

El índice S&P 500 avanzó 129.94 puntos, un 1.72 %, hasta los 7,698.86 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite ganó 449.12 puntos, equivalentes al 1.77 %, y terminó en 25,821.13 unidades.

Los inversionistas reaccionaron favorablemente al nuevo escenario político de Washington, en el que los demócratas tendrán el control del Senado y la Cámara de Representantes, lo que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar unilateralmente su agenda legislativa.

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El resultado electoral alimentó las expectativas de un bloqueo político que podría reducir la posibilidad de cambios bruscos en las políticas económicas y regulatorias.

Tecnología: Amazon y Alphabet avanzan, mientras caen empresas de centros de datos

La jornada presentó resultados dispares en el sector tecnológico, especialmente entre las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

Amazon encabezó las ganancias entre las grandes empresas tecnológicas, con un avance del 7 %. Alphabet subió un 3.8 % y Meta Platforms ganó un 1.3 %.

En contraste, las empresas relacionadas con la infraestructura de centros de datos sufrieron fuertes retrocesos. IREN perdió un 12 % y Hut 8 cayó un 24 %, ante las preocupaciones sobre posibles restricciones regulatorias a la expansión de estas instalaciones.

El índice Philadelphia Semiconductor, que agrupa empresas del sector de semiconductores, retrocedió un 3.6 %, hasta su nivel más bajo en seis meses.

Advanced Micro Devices (AMD) perdió un 0.4 %, pese a haber presentado previsiones de crecimiento para 2027 superiores a las esperadas y registrado un aumento de sus ventas de centros de datos.

Energía y defensa también retroceden

Las acciones del sector energético registraron pérdidas. El índice sectorial de energía del S&P 500 cayó un 5.1 %.

Por el contrario, las empresas de energía solar y tecnologías limpias avanzaron ante las expectativas de que el nuevo equilibrio político permita mantener el respaldo federal al desarrollo de energías renovables. El fondo cotizado Invesco Solar ETF subió un 6.1 %.

Las compañías del sector defensa también retrocedieron, debido a las expectativas de que el presupuesto militar de 1.5 billones de dólares solicitado por Trump encuentre mayores obstáculos para su aprobación en el Congreso.

Entre las empresas con pérdidas estuvieron Northrop Grumman, RTX y Lockheed Martin.

El comportamiento de los mercados reflejó una reacción positiva al resultado electoral, aunque con diferencias importantes entre sectores. Mientras los grandes grupos tecnológicos y las empresas de consumo discrecional se beneficiaron de la jornada, las compañías vinculadas con centros de datos, semiconductores y energía convencional enfrentaron presiones.

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