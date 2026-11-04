El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, destacó la estabilidad macroeconómica, política y social de República Dominicana como uno de los factores que contribuyen a atraer inversiones extranjeras.

Durante un encuentro con empresarios e inversionistas británicos, Paniagua señaló que la economía dominicana ha registrado un crecimiento promedio anual cercano al 5 % en las últimas dos décadas, lo que la ha situado entre las más dinámicas de América Latina y el Caribe.

El ejecutivo también resaltó el comportamiento del peso dominicano frente al dólar estadounidense. Indicó que, durante los últimos diez años, la moneda ha registrado una depreciación promedio anual de 3.3 %.

Atribuyó este comportamiento, en parte, a la capacidad del país para generar divisas mediante las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según las proyecciones presentadas por Paniagua, República Dominicana generaría alrededor de US$ 50,700 millones en divisas durante 2026, frente a los US$ 47,300 millones registrados en 2025.

Asimismo, señaló que las reservas internacionales netas superan los US$ 15,000 millones, equivalentes a 5.4 meses de importaciones.

De izquierda a derecha, los señores Antonia Antón de Hernández, Félix García, Sandra Bisonó de Paniagua, Christopher Paniagua, Rosa Hernández de Grullón, David Collado, Haydée Kuret de Rainieri, Sabina Fluxà, Frank Rainieri, Gustavo García y Encarna Piñero.

Inversión extranjera y oportunidades de negocios

Paniagua indicó que el país ha alcanzado niveles récord de inversión extranjera directa durante cuatro años consecutivos, lo que, a su juicio, refleja el interés de los capitales internacionales en la economía dominicana.

También mencionó la estabilidad política y social, el clima de negocios y el diálogo entre los sectores público y privado como elementos que contribuyen a la confianza de los inversionistas.

El presidente ejecutivo del Banco Popular identificó el turismo, la energía, la infraestructura, la logística y la manufactura entre los sectores con oportunidades para inversiones de largo plazo.

Paniagua encabeza una delegación del Banco Popular Dominicano que participa en la XII Semana Dominicana en Londres y en la feria World Travel Market (WTM), junto a la Cámara Británica de Comercio en República Dominicana y la Embajada dominicana en Reino Unido.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más