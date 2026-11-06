La Bolsa de Nueva York cerró este viernes 6 de noviembre con resultados mixtos, impulsada por la recuperación de las acciones tecnológicas después de dos jornadas de fuertes pérdidas vinculadas a las preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial (IA).

El índice S&P 500 avanzó un 0,7 %, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1,4 %. En contraste, el Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0,2 %, equivalente a unos 84 puntos.

La recuperación estuvo encabezada por Nvidia, cuyas acciones ganaron un 3,6 %, después de las fuertes caídas registradas durante las sesiones anteriores. También avanzaron empresas vinculadas a la fabricación de semiconductores y al desarrollo de centros de datos.

Entre las compañías destacadas figuraron IREN, que subió un 19,4 %, y Lam Research, con un avance del 8,5 %.

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Los inversores evalúan el futuro de la inteligencia artificial

El comportamiento de los mercados estuvo condicionado por las expectativas sobre el futuro de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y las posibles restricciones regulatorias que podrían afectar la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Las preocupaciones aumentaron después de las victorias demócratas en las elecciones legislativas y estatales, ante la posibilidad de que las nuevas autoridades impulsen medidas para limitar la expansión de esas instalaciones.

A esto se sumaron las inquietudes sobre el elevado costo del financiamiento y la rentabilidad de las multimillonarias inversiones realizadas por las grandes compañías tecnológicas.

El empleo estadounidense también influyó

Los inversionistas también analizaron los datos del mercado laboral estadounidense correspondientes a octubre. La creación de empleos superó las expectativas, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva e incluso elevar los tipos de interés en diciembre.

Pese a la recuperación del viernes, los principales índices de Wall Street terminaron la semana con pérdidas. El S&P 500 redujo su retroceso semanal al 2,3 %.

La jornada permitió detener parcialmente la ola de ventas que había afectado a los mercados internacionales, aunque persistieron las dudas sobre las valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

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