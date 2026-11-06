La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) pidió que la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en República Dominicana se realice bajo criterios de independencia, experiencia comprobada y rigor técnico.

La entidad fijó su posición a propósito de los recientes anuncios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre los avances para poner en funcionamiento el sistema en 2027.

ACOFAVE planteó que las inspecciones deben estar a cargo de operadores independientes, con capacidad técnica acreditada, equipamiento especializado y personal calificado.

También consideró necesario que esos operadores no mantengan vínculos con concesionarios de vehículos, importadores, talleres de reparación, aseguradoras, transportistas u otros actores del sistema que puedan generar conflictos de interés y comprometer la objetividad de las evaluaciones.

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La asociación señaló que los organismos responsables de las inspecciones deben cumplir estándares internacionales, como la norma ISO/IEC 17020, que establece requisitos de competencia, imparcialidad y funcionamiento para los organismos de inspección.

Asimismo, defendió que los procesos de selección y adjudicación de los operadores se desarrollen bajo criterios de transparencia y competitividad.

Marco legal de la inspección vehicular

ACOFAVE recordó que la Inspección Técnica Vehicular está contemplada en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, desde 2017, y cuenta con disposiciones reglamentarias establecidas en el Decreto 5-19 y la Normativa Técnica NT 001-2019.

La entidad considera que la aplicación de este mecanismo contribuirá a mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes relacionados con desperfectos mecánicos y reducir las emisiones contaminantes.

También señaló que las averías de vehículos en las vías pueden agravar la congestión del tránsito, por lo que mantener el parque vehicular en condiciones técnicas adecuadas favorecería la movilidad urbana.

La asociación agregó que la puesta en marcha de la ITV debe acompañarse de otras medidas para mejorar la seguridad vial y el transporte terrestre, entre ellas la aplicación del Decreto 258-20, que regula el transporte de carga; la actualización de las normas sobre emisiones de fuentes móviles y el mejoramiento de la calidad de los combustibles comercializados en el país.

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