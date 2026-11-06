Gobierno aumenta RD$ 4 a las gasolinas premium y al gasoil óptimo

El Gobierno aumentará RD$ 4 por galón los precios de la gasolina premium y el gasoil óptimo para la semana del 7 al 13 de noviembre, mientras mantendrá sin variación la gasolina regular, el gasoil regular y el gas licuado de petróleo (GLP).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que destinará RD$ 1,139.1 millones en subsidios para contener los precios de los combustibles durante ese período.

La institución explicó que la medida busca mitigar el impacto del encarecimiento de los derivados del petróleo en los mercados internacionales y concentrar los recursos públicos en combustibles de mayor incidencia para los hogares y el transporte.

El subsidio por galón será de RD$ 65.11 para el GLP, RD$ 15.45 para la gasolina regular y RD$ 94.53 para el gasoil regular. En el caso del gasoil óptimo, el aporte estatal será de RD$ 82.82 por galón, pese al aumento de RD$ 4 aplicado esta semana.

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Con estos recursos, el Gobierno procura mantener congelados los precios de los combustibles que considera esenciales, en particular los utilizados por el transporte público y en actividades vinculadas con la canasta básica.

Subsidios superan los RD$ 44,000 millones

El MICM indicó que el gasto acumulado en subsidios a los combustibles supera los RD$ 44,000 millones en lo que va de 2026, cifra que cuadruplica la partida inicial de RD$ 11,000 millones presupuestada para ese propósito.

La institución sostuvo que el comportamiento de los derivados del petróleo en el mercado internacional no sigue necesariamente la evolución del precio del crudo. Según explicó, alrededor de ocho de cada diez galones de combustibles que consume el país se importan ya refinados.

Como ejemplo, señaló que entre septiembre y octubre el petróleo WTI bajó un 3.3 %, al pasar de US$ 94.6 a US$ 91.4 por barril, mientras que el diésel óptimo aumentó un 9.4 %, de US$ 191.3 a US$ 209.2 por barril.

El ministerio también comparó los precios internacionales entre el 27 de febrero y el 4 de noviembre de 2026. En ese período, el WTI aumentó un 37 %, al pasar de US$ 66.04 a US$ 90.44 por barril.

En cambio, según los datos divulgados por la institución, la gasolina subió un 60 %, el gasoil regular un 69 % y el gasoil óptimo un 71 %. El GLP registró el mayor incremento porcentual, de 113.7 %, al pasar de US$ 27.52 a US$ 58.83 por barril.

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