La bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes, debido al aumento de los rendimientos de los bonos y los temores inflacionarios por la falta de un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio.

Ello, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años repuntaba hasta el 5,17 % por la subida de la inflación y el incremento de los precios del crudo.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,65 %, hasta 49.363 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,67 %, hasta 7.353 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,84 %, hasta 25.870 enteros.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó durante la jornada su nivel más alto en casi 19 años, impulsado por la subida del precio del petróleo y una inflación en el mes de abril superior a la proyectada debido a la guerra en Oriente Medio.

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Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años creció hasta el 4,66 %, el de 2 años repuntó hasta el 4,11 % y el de 1 año avanzó hasta el 3,8 %.

En el plano corporativo, los inversores apostaron hoy por acciones de renta fija, lo que lastró a los valores tecnológicos.

Al término de la jornada, Nvidia, que publica sus resultados del primer trimestre mañana miércoles, retrocedió un 0,7 %, mientras que Amazon, Alphabet y Broadcom restaron un 2 %.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que el mercado se está adentrando "en una burbuja del sector tecnológico".

Según el experto, para que las ganancias de las empresas tecnológicas sean "sostenibles", estas tendrán que obtener un retorno de inversión positivo en sus centros de datos, es decir, ganar más de lo que invirtieron en su construcción.

Si esto no ocurre, "las empresas de nube e infraestructura recortarán el gasto en ellos, lo que perjudicará al sector", agrega.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 0,8 %, hasta los 107,77 dólares el barril, pendiente de cualquier avance o retroceso en la negociación para un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

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