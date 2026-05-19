La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó que, a partir del 1 de junio de 2026, todos los ayuntamientos, el Distrito Nacional y las juntas de distritos municipales deberán presentar sus rendiciones de cuentas únicamente a través del Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP).

La medida convierte al SICEEP en el único canal oficial para el envío de presupuestos, ejecuciones presupuestarias y demás informes financieros vinculados al control de recursos públicos.

Cámara de Cuentas eliminará recepción de documentos físicos

La institución explicó que, con la entrada en vigencia de la disposición, dejará de recibir documentación física o remitida por medios electrónicos tradicionales.

Todas las gestiones correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y períodos posteriores deberán realizarse exclusivamente mediante la plataforma digital, como parte del proceso de modernización y transformación tecnológica impulsado por el órgano fiscalizador.

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La decisión se fundamenta en el artículo 134 del reglamento de aplicación de la Ley 18-24, que establece el uso de canales digitales oficiales para las obligaciones de rendición de cuentas.

Buscan fortalecer transparencia y control externo

La Cámara de Cuentas señaló que el objetivo es agilizar los procesos administrativos, fortalecer la supervisión del gasto público y mejorar los niveles de transparencia en los gobiernos locales.

Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, la entidad habilitó líneas telefónicas, correo electrónico y asistencia presencial tanto en su sede de Santo Domingo como en la oficina regional de Santiago de los Caballeros.

La institución exhortó a alcaldías y juntas distritales a completar con anticipación los procesos de inscripción y capacitación para evitar retrasos en el cumplimiento de la nueva normativa.

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