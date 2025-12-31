Wall Street abrió este miércoles con bajadas leves en sus principales indicadores, pero encaminado a despedir el año 2025 con ganancias anuales de doble dígito.
A las 10:12 hora local (15:12 GMT) en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0.28 %, hasta 48.230 unidades; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0.23 %, hasta 6.880, y el Nasdaq perdía un 0.22 %, hasta 23.367.
La última jornada bursátil del ejercicio tendrá su horario habitual en Wall Street, pero las bolsas se mantendrá cerrada mañana por el festivo de Año Nuevo.
Entre los datos que analizaban hoy los mercados estaban los subsidios por desempleo en EE.UU., que bajaron en 16,000 solicitudes respecto a la semana anterior, hasta 199.000, mejor de lo proyectado.
A falta de sorpresas, los principales indicadores cerrarán un año positivo, si bien más moderado que el anterior, con ganancias del 13 % en el Dow Jones, del 17 % en el S&P 500 y del 21 % en el Nasdaq.
En otros mercados, el petróleo de Texas operaba al alza, con un avance del 0.62 %, hasta 58.33 dólares el barril; el rendimiento del bono a 10 años en EE.UU. se elevaba al 4,143 % y el oro bajaba a 4.347 dólares la onza.
Noticias relacionadas
Wall Street cierra en rojo tras conocerse actas de la Reserva Federal
Wall Street cierra a la baja al comenzar semana acortada por festividades
Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,04 %
Wall Street termina la semana en rojo con una bajada del Dow Jones del 1,08 %
Wall Street cierra en verde una sesión más corta por la víspera de Navidad
Wall Street cierra en verde con el S&P 500 batiendo nuevo récord
Compartir esta nota