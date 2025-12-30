Wall Street cerró en rojo este martes, una caída impulsada por la tecnología para comenzar la recta final de 2025.

El índice Dow Jones perdió el 0,20%, el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cayó el 0,24% y el ampliado S&P 500 retrocedió un 0,14%.

Previamente, se conocieron las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal que mostraron división entre sus miembros sobre recortar las tasas a principios de mes. Las actas indican que la inflación debe bajar para que se produzcan nuevas reducciones.

"La mayoría de los participantes consideraron que probablemente sería apropiado realizar más ajustes a la baja en el rango objetivo de la tasa de fondos federales si la inflación disminuyera con el tiempo como se espera", indica el acta.

Alrededor del 84% de las apuestas apuntan a que la Reserva Federal mantendrá sus tasas de interés actuales el próximo mes, aunque los operadores están divididos en partes iguales sobre lo que hará el comité en marzo.

