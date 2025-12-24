Wall Street cerró este miércoles en verde y el índice S&P 500 alcanzó un nuevo récord al finalizar una sesión más corta de lo habitual por la víspera de Navidad.

Al toque de campana, el S&P 500 subió un 0,32 %, hasta 6.932 puntos; el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,22 %, hasta 23.613 unidades, y el Dow Jones de Industriales ganó un 0,6 %, hasta 48.731 enteros.

En el plano corporativo, destacaron las ganancias de Nike (4,6 %), después de que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijera que ha comprado acciones de la empresa. Apple subió por su parte un 0,53 %.

También subieron en la jornada de hoy tecnológicas como Micron Technology (3,77 %), Broadcom (0,26 %) o Amazon (0,1 %), mientras que en este sector bajaron Alphabet (-0,08 %) o Nvidia (-0,3 %).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta semana los inversores analizan los primeros datos publicados respecto al producto interior bruto (PIB) desde septiembre debido al cierre del Gobierno federal.

En términos interanuales, la primera economía del mundo se expandió un 4,3 %, según los datos publicados el martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

Aún así, los operadores esperan que la Reserva Federal (Fed) vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de enero.

Por otro lado, los analistas esperan un repunte bursátil de fin de año conocido popularmente como 'rally de Santa Claus', que tiene lugar entre los últimos cinco días de negociación y los dos primeros del año nuevo, según el portal CNBC.

La bolsa permanecerá cerrada mañana por Navidad y volverá a abrir el viernes en su horario habitual.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más